Нацбанк применил меры воздействия к восьми небанковским финучреждениям
НБУ принял на заседании 13 августа 2021 решение применить к восьми небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства. Об этом
Кто виновник
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«Просто Заем»
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«Сенс Кредит»
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«ФК «Центр Финансовых решений»,
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«ФК «Кредит-Капитал»,
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«ФК» Н.А. групп"
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«ФК «Воллет»,
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«Партнер Финанс»,
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«Би Эл Джи микрофинансовые».
Причина
Указанные финансовые учреждения не выполняли требования правил о предоставлении потребителям графика платежей согласно установленной форме, по расчету реальной годовой процентной ставки, а также не привели свою деятельность в соответствие с требованиями правил.
К указанным небанковским финансовым учреждениям Нацбанк применил меру воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения в срок до 6 сентября 2021 года.