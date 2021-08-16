Нацбанк применил меры воздействия к восьми небанковским финучреждениям

НБУ принял на заседании 13 августа 2021 решение применить к восьми небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Кто виновник

«Просто Заем»

«Сенс Кредит»

«ФК «Центр Финансовых решений»,

«ФК «Кредит-Капитал»,

«ФК» Н.А. групп"

«ФК «Воллет»,

«Партнер Финанс»,

«Би Эл Джи микрофинансовые».

Причина

Указанные финансовые учреждения не выполняли требования правил о предоставлении потребителям графика платежей согласно установленной форме, по расчету реальной годовой процентной ставки, а также не привели свою деятельность в соответствие с требованиями правил.

К указанным небанковским финансовым учреждениям Нацбанк применил меру воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения в срок до 6 сентября 2021 года.