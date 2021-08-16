Нацбанк применил меры воздействия к восьми небанковским финучреждениям

НБУ принял на заседании 13 августа 2021 решение применить к восьми небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушение законодательства. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Нацбанк применил меры воздействия к восьми небанковским финучреждениям
Фото: delo.ua

Кто виновник

  • «Просто Заем»

  • «Сенс Кредит»

  • «ФК «Центр Финансовых решений»,

  • «ФК «Кредит-Капитал»,

  • «ФК» Н.А. групп"

  • «ФК «Воллет»,

  • «Партнер Финанс»,

  • «Би Эл Джи микрофинансовые».

Причина

Указанные финансовые учреждения не выполняли требования правил о предоставлении потребителям графика платежей согласно установленной форме, по расчету реальной годовой процентной ставки, а также не привели свою деятельность в соответствие с требованиями правил.

К указанным небанковским финансовым учреждениям Нацбанк применил меру воздействия в виде обязательства принять меры для устранения нарушения и причин, способствовавших совершению нарушения в срок до 6 сентября 2021 года.

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