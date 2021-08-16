В Киеве на закупке школьной мебели разворовали 450 тыс. гривен

Прокуратура Киева в рамках уголовного производства по факту растраты средств, выделенных на закупку школьной мебели, проводит обыски в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной государственной администрации, а также по месту жительства лиц, причастных к растрате.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Согласно материалам следствия, должностные лица РГА заключили договор с предприятием о поставке школьной мебели в количестве 1 470 шт. на общую сумму 940 800 гривен.

При этом установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям закупок, а их стоимость - завышена более чем в два раза.

Согласно заключению экспертизы, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет более 450 тыс. гривен.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Напомним, в мае личного водителя руководителя НААН уличили в получении зарплат на шести госпредприятиях.