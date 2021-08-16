В НБУ не ожидают жесткого карантина этой осенью

Он добавил, что карантины которые правительство вводило в январе и марте-апреле этого года показали, что бизнес и население адаптировались к новым условиям и наладили свою экономическую активность.

По прогнозам НБУ, до конца года в Украине будет вакцинировано до 30% взрослого населения. Это не обеспечит стране коллективный иммунитет.

Напомним

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Адаптивный карантин в Украине ввели с 24 февраля. Согласно ему, регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону, где карантин зависит от эпидемической ситуации.

Сейчас все регионы «зеленые», хотя некоторые из них не соответствуют показателям этой зоны.

Кроме того, с 5 августа в Украине заработали обновленные правила въезда: возвращается ПЦР-тестирование для невакцинированных украинцев и иностранцев.