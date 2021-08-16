В НБУ не ожидают жесткого карантина этой осенью

В НБУ прогнозируют, что до конца года в Украине удастся привить около 30% населения, чего недостаточно для получения коллективного иммунитета. В то же время регулятор не прогнозирует введение жесткого карантина этой осенью, заявил замглавы центробанка Сергей Николайчук в интервью Forbes Украина.

В НБУ не ожидают жесткого карантина этой осенью
Фото: bank.gov.ua

«В базовом сценарии ожидаем вспышку заболеваемости осенью. Это задержит восстановление экономической активности до уровня, который был до пандемии. В то же время мы не ожидаем введения жестких карантинных мероприятий и значительных потерь для экономики», — отметил Николайчук.

Он добавил, что карантины которые правительство вводило в январе и марте-апреле этого года показали, что бизнес и население адаптировались к новым условиям и наладили свою экономическую активность.

По прогнозам НБУ, до конца года в Украине будет вакцинировано до 30% взрослого населения. Это не обеспечит стране коллективный иммунитет.

Напомним

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации до 1 октября 2021 года.

Адаптивный карантин в Украине ввели с 24 февраля. Согласно ему, регионы делятся на «зеленую», «желтую», «оранжевую» и «красную» зону, где карантин зависит от эпидемической ситуации.

Сейчас все регионы «зеленые», хотя некоторые из них не соответствуют показателям этой зоны.

Кроме того, с 5 августа в Украине заработали обновленные правила въезда: возвращается ПЦР-тестирование для невакцинированных украинцев и иностранцев.

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