Транзит сжиженного газа через Украину за 7 месяцев вырос почти на 8%

Транзит сжиженного газа через Украину за 7 месяцев вырос почти на 8%

Объем транзита сжиженного углеводородного газа по территории Украины в январе-июле 2021 года вырос на 7,7% – до 336,8 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (312,7 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает отраслевое издание enkorr.

Транзит СУГ в Восточную Европу по железной дороге сократился на 5,6%, до 258,6 тыс. тонн, но в два раза вырос через украинские порты – до 78,2 тыс. тонн.

Свыше 99% всего транзита пришлось на роSSийский СУГ: за семь месяцев текущего года его транзит вырос на 10% – до 334,7 тыс. тонн.

Весь морской транзит роSSийского газа пришелся на порт в Измаиле – в январе-июле он составил 78,2 тыс. тонн, что более чемв два раза больше аналогичного периода 2020 года (35,7 тыс. тонн).

Остальные 256,5 тыс. тонн роSSийского СУГ транзитом транспортированы по железной дороге. Основной объем – 185,8 тыс. тонн – направлен в Польшу, еще 48 тыс. тонн – в Венгрию, 17,9 тыс. тонн – в Молдову, 4,9 тыс. тонн – в Румынию, 2 тыс. тонн – в Сербию.

Транзит белорусского СУГ через Украину в январе-июле составил 2,09 тыс. тонн. Весь этот объем был отправлен в направлении Венгрии.

МинПром по материалам enkorr

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