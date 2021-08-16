Украинский стартап Gios привлек $400 000 инвестиций

Платформа для смешанного изучения математики GIOS привлекла $400 000 от UVO Ventures с учетом смарт-инвестиций. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на соосновательницу проекта Наталью Лимонову и UVO Ventures.

Украинский стартап Gios привлек $400 000 инвестиций
Фото: ain.ua

Смарт-инвестиции подразумевают, что 85% суммы стартап получит деньгами, а остальное — в услугах программистов, юристов и других специалистов.

При достижении определенных показателей оценка компании и сумма инвестиций будет увеличиваться. Таким образом, GIOS может получить в рамках раунда больше изначально анонсированной суммы.

Что такое GIOS

GIOS — сервис для смешанного изучения математики и критического мышления. Бизнес-модель GIOS — продажа анимированных интерактивных курсов по математике и критическому мышлению, которые простым языком, в игровом формате объясняют детям сложные темы. Целевых аудитории две: B2B — учителя математики и B2C — родители. Также стартап развивает платформу STEM репетиторов.

По данным Forbes, на сегодня у платформы более 100 000 зарегистрированных пользователей, из них около 7500 платящих. Лимонова инвестировала в GIOS около $350 000 собственных средств и инвестиций от бизнес-ангелом, также она привлекла грант на $50 000 от Украинского фонда стартапов. В 2020 году GIOS получил $84 000 выручки. К марту 2022 за счет масштабирования в Украине и полноценного запуска в США Лимонова планирует нарастить ее в семь раз.

Инвестиции от UVO планируют потратить на доработку платформы, расширение команды и выход на иностранные рынки.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%
Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времениJPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Стартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 годуСтартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 году
Блок рекламы


Похожие новости
Украинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогомУкраинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогом
Стартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 годуСтартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 году
Украинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысячУкраинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысяч
На ОВГЗ-аукционах 3 августа Минфин привлек 1,9 миллиардаНа ОВГЗ-аукционах 3 августа Минфин привлек 1,9 миллиарда
Bolt привлекла $713 миллионов инвестиций. Оценка компании выросла до $4,75 миллиардаBolt привлекла $713 миллионов инвестиций. Оценка компании выросла до $4,75 миллиарда
Украинский рынок M&A восстановил темпы роста, но стоимость сделок упала на 38%Украинский рынок M&A восстановил темпы роста, но стоимость сделок упала на 38%
Rio Tinto привлекли к решению проблемы заброшенного медного рудника в ГвинееRio Tinto привлекли к решению проблемы заброшенного медного рудника в Гвинее
NASDAQ запустит платформу для инвестиций в частные компанииNASDAQ запустит платформу для инвестиций в частные компании
Украинский стартап привлек $1 миллион на разработку умных насадок на костылиУкраинский стартап привлек $1 миллион на разработку умных насадок на костыли
Cамый дорогой финтех Британии. Revolut привлек $800 миллионовCамый дорогой финтех Британии. Revolut привлек $800 миллионов
Последние новости
Подгружаем последние новости