monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир

Виртуальный monobank, скорее, купят иностранцы, нежели отечественные инвесторы. Об этом в интервью порталу LIGA.net заявил Александр Писарук, председатель правления Райффайзен Банка.

monobank, скорее, купят иностранцы, чем украинские банки из топ-10 — банкир

Приоритет — иностранцам

«Я не думаю, что кто-то из банков первой десятки будет покупать mono. Мне кажется, что если этот проект когда-то продадут, это будет иностранный инвестор», — отметил банкир.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что покупкой первого на рынке и крупнейшего банка в смартфоне интересуется Альфа-Банк.

Впрочем, как совладельцы monobank, так и пресс-служба Альфа-Банка опровергла эти слухи.

Сколько стоят аналоги

Онлайн-банки сейчас очень популярны. В июле текущего года прошло размещение Kakao Bank в Южной Корее, в ходе которого корейскому банку без отделений удалось привлечь $2,2 млрд.

Британский Revolut примерно в это же время привлек $800 млн. Оценка компании выросла в 6 раз: с $5,5 млрд в 2020 году, до $33 млрд.

В прошлом году успешно прошло размещение акций казахского Kaspi.kz. С момента размещения капитализация Kaspi. kz выросла более чем в три раза до $21 млрд.

Кстати, недавно Kaspi. kz объявил о покупке известного отечественного онлайн-сервиса по уплате счетов Portmone.com

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