Nucor отказалась от проекта в Луизиане из-за неопределенности рыночных условий

Американская металлургическая компания Nucor уведомила экологические органы штата Луизиана об отказе от проекта расширения мощностей своего производственного комплекса Convent. Заявка на его осуществление была подана в администрацию штата в середине 2020 г.



Стоимость этого проекта должна была составить около $500 млн. Компания предполагала увеличить производительность предприятия по выпуску окатышей St. James Parish и нарастить мощности по производству восстановленного железа (DRI). Завод Convent может выпускать до 2,5 млн. т данной продукции в год, но в последние несколько лет работал нестабильно, с незапланированными простоями.



Компания не сообщает причин отказа от реализации проекта. Как заявила пресс-служба Nucor, решение было принято под влиянием текущих рыночных условий и отражает интересы бизнеса.



В то же время местные экологические организации выразили удовлетворение отказом Nucor от расширения производственного комплекса. Их основные претензии относятся к заводу окатышей St James Parish, где с момента его запуска в 2013 г. неоднократно регистрировались выбросы сероводорода и других вредных соединений серы.



