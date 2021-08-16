Цена газа в Европе движется к 600 долл. за тыс. куб. м

Цена газа в Европе движется к 600 долл. за тыс. куб. м

Цена газа в Европе получила в понедельник новый импульс роста после прошедшего с символическим итогом аукциона по бронированию дополнительных газотранспортных мощностей на сентябрь. "Газпром" постоянно выкупал дополнительные твердые мощности украинской ГТС, но в этот раз на фоне пустующего забронированного газопровода "Ямал-Европа" выкупил лишь малую часть предложенных услуг.

Значение ближайшего к спотовым котировкам срочного контракта - сентябрьского фьючерса на индекс газового хаба TTF на ICE Futures - после завершения аукциона подскочило до 48,05 евро за тысячу кВт.ч, или $585 за тысячу кубометров.

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

На аукцион в понедельник были выставлены мощности до 15 млн куб. м в сутки, но выкуплены оказались только 0,65 млн кубометров в сутки.

В предыдущие месяцы "Газпром" регулярно бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину и никогда не заказывал дополнительную прерываемую мощность, предлагаемую ОГТСУ.

МинПром по материалам Интерфакс

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