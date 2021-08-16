Брэнсон продал акции Virgin Galactic на $300 миллионов

Основатель Virgin Galactic Ричард Брэнсон и подконтрольные ему компании с 10 по 12 августа продали почти 10,5 млн акций аэрокосмической компании на $300 млн. Об этом сообщается в документе, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет РБК.

Фото: biz.nv.ua

Торги на бирже

Акции Virgin Galactic на предрыночных торгах упали на 3,32%, на $25,08. С максимумов июня бумаги потеряли уже более 50%.

Как сообщает Bloomberg, миллиардер сократил свою долю в Virgin Galactic примерно на 4%, но остался крупнейшим акционером с 18% в компании космического туризма.

Средства от продажи будут направлены на поддержку бизнесов Брэнсона в сфере путешествий и отдыха, а также на развитие новых и существующих предприятий, сказал представитель Virgin Group.

Напомним

Это не первая продажа акций от Ричарда Брэнсона. В апреле британский миллиардер продал 5,6 млн бумаг на сумму около $150 млн.

В мае прошлого год он продал около 25 млн акций из своего портфеля на сумму $300 млн. Эти средства были направлены для поддержания других бизнесов, связанных с отдыхом и путешествиями, которые пострадали от воздействия COVID-19.

6 августа Virgin Galactic вместе с публикацией отчета за второй квартал объявила о старте продаж билетов в космос.

Минимальная стоимость такого удовольствия будет составлять $450 тыс., причем у покупателей будет на выбор три варианта: билет на одно место, многоместный пакет для пар, семей и друзей, а также возможность выкупить рейс целиком.

Ближайший полет Virgin Galactic планирует провести в сентябре, в нем примут участие представители военно-воздушных сил Италии.