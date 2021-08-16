"Газпром" спровоцировал новый скачок цен на газ в Европе

РоSSийская компания забронировала только 4% дополнительной прокачки через Украину.

"Газпром" спровоцировал новый скачок цен на газ в Европе
Фото: Газпром

РоSSийский "Газпром" забронировал на сентябрь символические 4% дополнительной твердой мощности прокачки, предложенной украинским "Оператором ГТС". После этого цены на газ в Европе подскочили до рекордных 585 долларов за тысячу кубометров.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", на аукцион была выставлена дополнительная мощность до 15 млн кубометров в сутки. "Газпром" выкупил только 0,65 млн кубометров.

РоSSийская компания имеет на 2021 год долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м - это 109 млн куб. м в сутки.

После аукциона стоимость сентябрьских фьючерсов на газ на нидерландском хабе TTF подскочила до 48,05 евро за МВт-ч или 585 долларов за тысячу кубометров.

Напомним, прошлая зима в Европе была холодной, и из подземных хранилищ выкачали почти 61 млрд кубометров газа. Восстановление опустошенных запасов газа перед зимой усугубляет дефицит сжиженного газа на мировом рынке. Из-за этого цены на европейском рынке летом 2021 года впервые превысили 500 долларов за тысячу кубометров и продолжают расти.

Несмотря на дефицит газа в Европе, "Газпром" отказывается бронировать дополнительные транзитные мощности через украинскую ГТС.

Украина расценивает действия "Газпрома" как шантаж. Министр энергетики Украины Герман Галущенко говорил, что рост цен на газ в Европе является следствием спланированных действий РоSSии. Таким образом она хочет склонить Евросоюз к реализации газопровода "Северный поток-2".

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