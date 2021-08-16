Salzgitter ожидает, что европейские цены на г/к рулон останутся высокими

Salzgitter ожидает, что европейские цены на г/к рулон останутся высокими

Как сообщает агентство Platts, немецкий производитель стали Salzgitter ожидает, что европейские цены на горячекатаный рулон сохранят «тренд на высоком уровне» около €1100 за тонну ($ 1293 за тонну) до конца этого года и в первом квартале 2022 года с некоторыми колебаниями в ближайшие месяцы из-за продолжающегося дефицита.

По словам генерального директора Гуннара Гроблера, во время телеконференции для обсуждения результатов компании за первое полугодие , названный лучшим с 2008 года, "объемы, потерянные в начале июня во время ливней и стихии, будут возмещены в течение года, а перспективы рынка на оставшуюся часть года выглядят превосходными".

Главный завод Salzgitter в Флахштале обычно производит почти 5 млн тонн сырой стали в год и около 3,5 млн тонн проката в год.

"Мы видим сильные результаты в третьем квартале", - сказал аналитикам во время телеконференции финансовый директор Salzgitter Буркхард Беккер.

В то время как в 4-м квартале прогнозируется некоторое сезонное воздействие, в праздничные сезоны исполнительный директор указал, что может быть улучшение в отношении проблемы нехватки полупроводников. "Мы не видим значительного негативного воздействия, - сказал он. - Мы видим, что уровень €1100 за тонну остается вполне нормальным", - сказал он.

Около 65% продаж Salzgitter обычно приходится на автомобильный сектор, производство которого в этом году пострадало из-за нехватки полупроводниковых компьютерных микросхем.

По словам Б.Беккера, в течение всего 2021 года компания прогнозирует прибыль до налогообложения в размере от €400 до €600 миллионов, а также возврат на вложенный капитал, который "ощутимо превышает" уровень предыдущего года.

Выручка за первое полугодие в размере €4,43 миллиарда превысила €3,63 миллиарда в первом полугодии 2020 года и, как ожидается, вырастет до более чем €9 миллиардов за весь год.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%
Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времениJPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политикуВ Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Стартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 годуСтартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 году
Блок рекламы


Похожие новости
Минэкономики понизило граничные цены на топливоМинэкономики понизило граничные цены на топливо
Salzgitter планирует в ноябре вернуть в строй мощную доменную печьSalzgitter планирует в ноябре вернуть в строй мощную доменную печь
Цены на газ в Европе опять поднялись выше 540 долл.Цены на газ в Европе опять поднялись выше 540 долл.
Nippon Steel в октябре поднимет цены на катанку и арматуруNippon Steel в октябре поднимет цены на катанку и арматуру
Цены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 летЦены на газ в Европе и мире сейчас самые высокие за последние 20 лет
Цены на автогаз не собираются останавливатьсяЦены на автогаз не собираются останавливаться
"Газпром" остановил закачку газа в европейские подземные хранилища"Газпром" остановил закачку газа в европейские подземные хранилища
Металлургические предприятия Украины значительно повысили закупочные цены на металлоломМеталлургические предприятия Украины значительно повысили закупочные цены на металлолом
"Газпром" сократил закачку газа в европейские подземные хранилища"Газпром" сократил закачку газа в европейские подземные хранилища
Газпром взвинчивает цены на газ в ЕвропеГазпром взвинчивает цены на газ в Европе
Последние новости
Подгружаем последние новости