Salzgitter ожидает, что европейские цены на г/к рулон останутся высокими

Как сообщает агентство Platts, немецкий производитель стали Salzgitter ожидает, что европейские цены на горячекатаный рулон сохранят «тренд на высоком уровне» около €1100 за тонну ($ 1293 за тонну) до конца этого года и в первом квартале 2022 года с некоторыми колебаниями в ближайшие месяцы из-за продолжающегося дефицита.



По словам генерального директора Гуннара Гроблера, во время телеконференции для обсуждения результатов компании за первое полугодие , названный лучшим с 2008 года, "объемы, потерянные в начале июня во время ливней и стихии, будут возмещены в течение года, а перспективы рынка на оставшуюся часть года выглядят превосходными".



Главный завод Salzgitter в Флахштале обычно производит почти 5 млн тонн сырой стали в год и около 3,5 млн тонн проката в год.



"Мы видим сильные результаты в третьем квартале", - сказал аналитикам во время телеконференции финансовый директор Salzgitter Буркхард Беккер.



В то время как в 4-м квартале прогнозируется некоторое сезонное воздействие, в праздничные сезоны исполнительный директор указал, что может быть улучшение в отношении проблемы нехватки полупроводников. "Мы не видим значительного негативного воздействия, - сказал он. - Мы видим, что уровень €1100 за тонну остается вполне нормальным", - сказал он.



Около 65% продаж Salzgitter обычно приходится на автомобильный сектор, производство которого в этом году пострадало из-за нехватки полупроводниковых компьютерных микросхем.



По словам Б.Беккера, в течение всего 2021 года компания прогнозирует прибыль до налогообложения в размере от €400 до €600 миллионов, а также возврат на вложенный капитал, который "ощутимо превышает" уровень предыдущего года.



Выручка за первое полугодие в размере €4,43 миллиарда превысила €3,63 миллиарда в первом полугодии 2020 года и, как ожидается, вырастет до более чем €9 миллиардов за весь год.



