Несмотря на пандемию Tata Steel удвоила выручку

Несмотря на пандемию Tata Steel удвоила выручку

Как сообщает Economic Times, индийская компания Tata Steel сообщила о чистой прибыли за апрель-июнь в размере 9 768 крор на консолидированной основе по сравнению с чистым убытком в размере 4 648 крор в соответствующем квартале прошлого года.

Выручка крупнейшего производителя стали страны от операций в первом квартале текущего финансового года составила 53 731,78 крор вон по сравнению с 25 474 крор в том же квартале прошлого года, что означает рост на 109% в годовом исчислении.

Выручка компании почти удвоилась , несмотря на влияние второй волны пандемии COVID-19.

Общий доход Tata Steel в июньском квартале составил 53 531,04 крор по сравнению с 25 662,43 крор в соответствующем квартале прошлого года, согласно нормативному документу, поданному компанией на фондовые биржи.

Производство нерафинированной стали выросло на 54,8% в годовом исчислении, но снизилось на 2,6% последовательно до 4,63 млн тонн в июньском квартале из-за воздействия второй волны пандемии.

Tata Steel зарегистрировала самую высокую прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) в размере 13 946 крор в этом квартале.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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