Агрохолдинги наращивают экспорт и спекулируют ценами на продукты

Агрохолдинги наращивают экспорт и спекулируют ценами на продукты

Производители продуктов питания начали жаловаться на агрохолдинги, что те продают им сырью по ценам, выше экспортных, сообщил народный депутат Сергей Магера.

Это приводит к значительному удорожанию конечной продукции – продуктов питания, которые поступают на прилавки магазинов. Агрохолдинги утверждают, что им невыгодно продавать сырье в стране по ценам ниже мировых, если его можно продать подороже на внешнем рынке.

"Но это не совсем так. В экспортную цену закладываются расходы на логистику и уплату пошлин. Следовательно, на внутреннем рынке цена на сырье не может равняться экспортной. По идее, именно здесь в ситуацию должно было вмешаться государство, но оно отказалось от регулирования цен на продукты и сквозь пальцы смотрит на форсированный экспорт аграрного сырья из Украины", - сказал С.Магера.

В результате за последний год подсолнечное масло подорожало на 89,3%, сахар на 83,5%, мука — на 21,5%, яйца на 33%, макароны на 20,7%, мясопродукты подорожали на 11,1%. Украинское подсолнечное масло на внешних рынках стоит в два раза дешевле, чем у нас. При этом за указанный период располагаемые доходы граждан выросли всего на 1%. По статистике средняя украинская семья тратит 40% своих доходов на еду, малоимущие — до 70%.

"Приведенные цифры показывают полную социальную безответственность агрохолдингов. Если и дальше правительство будет оставаться в стороне, осенью цены на продукты вырастут до заоблачных высот. Не исключаю, что по некоторым товарным позициям в Украине возникнет дефицит продовольствия, ведь сырье могут к тому времени вывезти за границу. Не хочется, чтобы из-за алчности агрохолдингов и недальновидности Кабмина в стране начались голодные бунты", - резюмировал политик.

Он также обратил внимание на то, что за 7 месяцев 2021 года украинские агрохолдинги увеличили поставки агропродукции в ЕС на 10%, по сравнению с прошлым годом. Украина стала четвертым из крупнейших экспортеров агропродукции в еврозону — после Великобритании, Бразилии и США.



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