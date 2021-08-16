Чили хочет построить крупнейшее железорудное предприятие в стране

Экологические органы региона Кокимбо в Северной части Чили дали разрешение на реализацию крупного железорудно-медного проекта Dominga, который продвигает компания Andes Iron. Если он будет реализован, это будет крупнейшее железорудное предприятие в стране.



Проект стоимостью около $2,5 млрд. предусматривает открытую разработку двух участков месторождения, строительство обогатительной фабрики, опреснительной установки, порта и других объектов.



Производственная мощность предприятия составит 12 млн т железорудного концентрата и 150 тыс. т медного концентрата в год. При этом железорудная продукция будет транспортироваться в порт по шламопроводу длиной 26 км и диаметром 508 мм.



Компания Andes Iron рассчитывает начать строительные работы до конца текущего года. Однако экологические активисты, препятствовавшие запуску проекта с 2010 г., все еще надеются на установление нового запрета на добычу сырья в этом регионе.



