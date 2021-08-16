Кубраков: впервые за 20 лет государство заказало 100 новых пассажирских вагонов
Кубраков отметил, что новые полномочия Министерства позволяют освободить железную дорогу от металлолома.
Украина может быть среди первых стран, где запустят капсульные вагоны. Для обновления подвижного состава внедрят 3-летнее планирование госзаказов, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«Впервые за 20 лет государство заказало 100 новых пассажирских вагонов», - сообщил он.
Вагоны производит Крюковский завод, который, по словам Кубракова, был успешно приватизирован и остается гигантом отрасли.
«Такое производство способно жить и развиваться только в условиях устойчивого спроса и хотя бы среднесрочного планирования. Мы взяли на себя обязательства запустить не менее чем 3-летнее планирование государственного заказа для обновления парка вагонов и локомотивов», - отметил глава Министерства инфраструктуры.
Кроме того, рассматривается возможность испытать новый формат капсульных вагонов, которые комфортнее плацкартных и классических купе и уже начинают завоевывать мир.
Кубраков отметил, что новые полномочия Министерства позволяют освободить железную дорогу от металлолома и запустить новый производственный цикл также и для тысяч грузовых вагонов.
«На примере правительственных решений по прямым закупкам электроэнергии УЗ и поднятых тарифов для грузовых перевозок наша команда показала, что может действовать быстро и эффективно. Имея поддержку всех ветвей власти, Офиса президента, международных партнеров, мы должны спасти железную дорогу от катастрофы и наконец обеспечить страну современной железной дорогой», - подчеркнул Кубраков.
Напомним, 9 августа Кубраков объявил о создании Антикризисного штаба Укрзализныци при Министерстве инфраструктуры, которым будет руководить министр.