Кубраков отметил, что новые полномочия Министерства позволяют освободить железную дорогу от металлолома.

Украина может быть среди первых стран, где запустят капсульные вагоны. Для обновления подвижного состава внедрят 3-летнее планирование госзаказов, заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

«Впервые за 20 лет государство заказало 100 новых пассажирских вагонов», - сообщил он.

Вагоны производит Крюковский завод, который, по словам Кубракова, был успешно приватизирован и остается гигантом отрасли.

«Такое производство способно жить и развиваться только в условиях устойчивого спроса и хотя бы среднесрочного планирования. Мы взяли на себя обязательства запустить не менее чем 3-летнее планирование государственного заказа для обновления парка вагонов и локомотивов», - отметил глава Министерства инфраструктуры.

Кроме того, рассматривается возможность испытать новый формат капсульных вагонов, которые комфортнее плацкартных и классических купе и уже начинают завоевывать мир.

Кубраков отметил, что новые полномочия Министерства позволяют освободить железную дорогу от металлолома и запустить новый производственный цикл также и для тысяч грузовых вагонов.

«На примере правительственных решений по прямым закупкам электроэнергии УЗ и поднятых тарифов для грузовых перевозок наша команда показала, что может действовать быстро и эффективно. Имея поддержку всех ветвей власти, Офиса президента, международных партнеров, мы должны спасти железную дорогу от катастрофы и наконец обеспечить страну современной железной дорогой», - подчеркнул Кубраков.

Напомним, 9 августа Кубраков объявил о создании Антикризисного штаба Укрзализныци при Министерстве инфраструктуры, которым будет руководить министр.