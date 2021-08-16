В Украине зарегистрировано более 6 тыс сделок по продаже земли

В Украине зарегистрировано более 6 тыс сделок по продаже земли

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал количество зарегистрированных в Украине земельных сделок. По его информации, таких сделок уже более шести тысяч. Об этом глава правительства написал в Facebook.

Шмыгаль отметил, что увеличение количества сделок свидетельствует о том, что рынок земли в Украине является действенным, прозрачным и работает в пользу граждан.

"Рынок земли продолжает функционировать в штатном режиме, спокойно и без конфликтов. Количество зарегистрированных сделок уже превысило 6,5 тысяч. Каждый может реализовать право свободно распоряжаться землей и все большее количество заключенных соглашений является свидетельством, что рынок является действенным, прозрачным и работает в пользу украинских граждан", — рассказал премьер.



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