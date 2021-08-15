Intel сообщила, что владеет небольшим пакетом акций криптобиржи Coinbase

Intel раскрыла инвесторам информацию о том, что владеет небольшой долей акций криптовалютной биржи Coinbase. Это стало известно, когда компания подала соответствующие документы в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

Источник: thetechee.com

Принадлежащая Intel доля Coinbase действительно невелика, она оценивается примерно в $800 тыс. (3014 акций). Компания не уточнила, когда были приобретены данные активы. Это могло произойти в апреле, когда Coinbase вышла на биржу, или в любое другое время после этого момента. По всей видимости, покупка акций была произведена в стратегических целях.

Покупка активов других игроков является стандартной практикой для технологических компаний. Такие действия совершаются либо в целях обеспечения стратегического партнёрства, либо ради инвестиций — в надежде, что стоимость акций вырастет. Учитывая, что доля акций невелика в масштабах обеих компаний, логично предположить, что речь идёт о первом варианте.

Данную гипотезу подтверждает и тот факт, что Intel раскрыла информацию об инвестициях на общую сумму около $170 млн. При этом акции Coinbase оказались самой маленькой позицией, а больше всего средств ($160 млн) вложено в McAfee, которая ранее была частью Intel . Кроме того, в списке оказались производитель полупроводникового оборудования MaxLinear и компания Shift4, которая специализируется на обработке платежей.

Объём прибыли Coinbase за 2020 год составил $21 млрд, и в сравнении с этим показателем доля в $800 тыс. является незначительной. Тем более, что у криптобиржи есть крупные инвесторы, в частности ARK Invest, чья доля оценивается в $2 млрд.



