Укрзализныця возобновила сотрудничество с Deutsche Bahn

Акционерное общество "Укрзализныця" возобновило сотрудничество с национальным железнодорожным оператором Германии компанией Deutsche Bahn и подписала договор c входящей в ее состав инженерно-консалтинговой компанией DB Engineering & Consulting о предоставлении консультационных услуг в направлении создания стратегии энергоменеджмента.



Об этом говорится в сообщении Министерства инфраструктуры, передают Українськi Новини.



"Сегодня между "Укрзализныцей" и DB Engineering & Consulting GmbH подписан договор о предоставлении консультационных услуг в направлении создания стратегии энергоменеджмента АО "Укрзализныця". Стратегия энергоменеджмента будет разработана под грантовые средства ЕБРР. В дальнейшем мы планируем углубить сотрудничество с DB, ведь немецкая железная дорога уже прошла путь евроинтеграции и трансформации, в начале которого сейчас находится Украина", - сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.



Как сообщали Українськi Новини, в феврале 2020 года "Укрзализныця" подписала меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве с Deutsche Bahn.



Согласно документу, на первичном этапе "Укрзализныця" и Deutsche Bahn планировали подписать договор о сотрудничестве в оценке деятельности акционерного общества и о разработке дорожной карты улучшения деятельности "Укрзализныци".



При этом в апреле 2020 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что "Укрзализныця" приостановила консультации с железнодорожной компанией Deutsche Bahn.



А в сентябре 2020 года руководитель "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил ,что не видит необходимости привлекать к консультированию международные компании, в том числе железнодорожную компанию Deutsche Bahn.



