Налоговая Ирана призвала легализовать биткоин-биржи

Национальное налоговое управление Ирана (INTA) выступило за создание правовой основы для налогообложения работающих в стране криптовалютных бирж. Об этом сообщает Forklog со ссылкой на местные СМИ.

Налоговая Ирана призвала легализовать биткоин-биржи
Фото: happycoin.club

Легализация криптобирж

«Легализация криптобирж необходима для взимания налогов. Законные операции должны быть ограничены авторизованными биржами, которым разрешено конвертировать валюту, отслеживая транзакции», — цитируют издания предложение ведомства.

В INTA считают, что жесткие меры в отношении криптоторговых платформ оказывают обратное воздействие и создают условия для черного рынка.

В качестве основы для взимания налогов INTA предлагает использовать транзакции бирж. При этом правила должны включать штрафы и правовые последствия для платформ, которые откажутся предоставлять управлению данные по операциям пользователей, подчеркнули в ведомстве.

INTA предложило три варианта налогообложения:

  • налог на прирост капитала;
  • фиксированный базовый налог;
  • налог на профессию.

Ведомство также предлагает установить ограничения на операции с децентрализованными платформами в соответствии с нормами по борьбе с отмыванием денег.

Предыстория

Напомним, в июне 2021 года президент страны призвал как можно скорее разработать нормативно-правовую базу для криптовалют.

В 2019 году власти Ирана признали майнинг цифровых активов промышленной деятельностью, а в 2020 году ввели лицензирование в индустрии.

В июне 2021 года СМИ сообщили, что Министерство промышленности Ирана разрешило работу 30 компаний по добыче криптовалют. Однако майнинг в стране запрещен до сентября из-за проблем с электроснабжением.

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