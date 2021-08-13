Налоговая Ирана призвала легализовать биткоин-биржи
Национальное налоговое управление Ирана (INTA) выступило за создание правовой основы для налогообложения работающих в стране криптовалютных бирж. Об этом сообщает Forklog со ссылкой на местные СМИ.
Легализация криптобирж
«Легализация криптобирж необходима для взимания налогов. Законные операции должны быть ограничены авторизованными биржами, которым разрешено конвертировать валюту, отслеживая транзакции», — цитируют издания предложение ведомства.
В INTA считают, что жесткие меры в отношении криптоторговых платформ оказывают обратное воздействие и создают условия для черного рынка.
В качестве основы для взимания налогов INTA предлагает использовать транзакции бирж. При этом правила должны включать штрафы и правовые последствия для платформ, которые откажутся предоставлять управлению данные по операциям пользователей, подчеркнули в ведомстве.
INTA предложило три варианта налогообложения:
- налог на прирост капитала;
- фиксированный базовый налог;
- налог на профессию.
Ведомство также предлагает установить ограничения на операции с децентрализованными платформами в соответствии с нормами по борьбе с отмыванием денег.
Предыстория
Напомним, в июне 2021 года президент страны призвал как можно скорее разработать нормативно-правовую базу для криптовалют.
В 2019 году власти Ирана признали майнинг цифровых активов промышленной деятельностью, а в 2020 году ввели лицензирование в индустрии.
В июне 2021 года СМИ сообщили, что Министерство промышленности Ирана разрешило работу 30 компаний по добыче криптовалют. Однако майнинг в стране запрещен до сентября из-за проблем с электроснабжением.