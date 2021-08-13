Минфин заработал на ОВГЗ 178,2 млрд гривен, 1 810 млн долларов и 420 млн евро

Минфин заработал на ОВГЗ 178,2 млрд гривен, 1 810 млн долларов и 420 млн евро

В январе-июле Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 178,2 млрд гривен, 1 810 млн долларов и 420 млн евро за счет размещения ОВГЗ. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

В частности, Минфин разместил гривневые гособлигации на 178,185 млрд гривен, что на 61,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также были размещены бумаги на 1 810 млн долларов и 420 млн евро, что меньше на 18,4% и меньше на 33,4% соответственно, чем за аналогичный период прошлого года.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне составила 11,4% годовых, в долларах – 3,8% годовых, в евро – 2,5% годовых.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году Министерство финансов привлекло в государственный бюджет 258,8 млрд гривен, 3,9 млрд долларов и 845 млн евро за счет размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн евро за счет размещения ОВГЗ.

Министерство финансов выполнило план по заимствованиям в госбюджет на 74,7% и привлекло 296,7 млрд гривен в январе-июле.

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне увеличился на 1,1%, или на 1 млрд долларов, до 92,52 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

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