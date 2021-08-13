АМКУ отштрафовал угольные компании за несвоевременную подачу информации

АМКУ отштрафовал угольные компании за несвоевременную подачу информации

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ряд компаний за несвоевременную подачу информации или ее предоставление по требованию регулятора не в полном объеме.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, решение о применении штрафных санкций в целом принято в отношении 19 компаний.

В том числе госпредприятие "Волыньуголь" оштрафовано на 978,4 тыс. грн за повторное непредоставление информации, "Львовуголь" – на 632,8 тыс. грн и "Первомайскуголь" – на 206,9 тыс. грн за повторное предоставление информации не в полном объеме. Кроме того, на государственное "Центрэнерго" за аналогичное нарушение наложен штраф на сумму 216 тыс. грн.

За непредоставление информации в установленный срок АМКУ также оштрафовал ООО "Здравофарм" (на 272 тыс. грн), ГП "Угерский спиртовой завод" (на 350 тыс. грн), АО "Укрзализныця" (217,6 тыс. грн), ГП "Прозорро.Продажи" (54,4 тыс. грн), ООО "Утесистем" (64,4 тыс. грн), АО КБ "Приватбанк" (108,8 тыс. грн), АО "Альфа-Банк" (54,4 тыс. грн), ООО "Меркурий Экспресс" (82,6 тыс. грн), ООО "Мелел" (34 тыс. грн), ООО "Фирма "Селтик" (на 9,2 тыс. грн).

За представление информации не в полном объеме также оштрафованы ООО "Электро ЮА" (на 364 тыс. грн), ООО "Автоэнтерпрайз" (314,6 тыс. грн), ООО "Аэпей" (180,4 тыс. грн) и ООО "Автоэнтерпрайз" (на 34 тыс. грн).

За представление недостоверной информации ООО с иностранными инвестициями "Вортекс" оштрафовано на 136 тыс. грн.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услугКитай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услуг
Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000
Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%
Нацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банкахНацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банках
Стартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 годуСтартапы Юго-Восточной Азии могут подорожать до $1 трлн к 2025 году
Блок рекламы


Похожие новости
АМКУ разрешил Dragon Capital купить завод минеральных вод в ТрускавцеАМКУ разрешил Dragon Capital купить завод минеральных вод в Трускавце
АМКУ оштрафовал три компании на 46 млн гривен за сговор на тендере УкравтодораАМКУ оштрафовал три компании на 46 млн гривен за сговор на тендере Укравтодора
Госгеонедр решила не отдавать месторождение титановых руд компании ФирташаГосгеонедр решила не отдавать месторождение титановых руд компании Фирташа
Прибыль компании Баффета подскочила на 21% на фоне восстановления экономикиПрибыль компании Баффета подскочила на 21% на фоне восстановления экономики
Тайваньские компании стали возвращаться на родину из Китая с миллиардными инвестициямиТайваньские компании стали возвращаться на родину из Китая с миллиардными инвестициями
Bolt привлекла $713 миллионов инвестиций. Оценка компании выросла до $4,75 миллиардаBolt привлекла $713 миллионов инвестиций. Оценка компании выросла до $4,75 миллиарда
АМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропускаАМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропуска
Китай впервые с 2013 года не предусмотрел инвестиции в угольные проектыКитай впервые с 2013 года не предусмотрел инвестиции в угольные проекты
АМКУ отменил разрешение на приобретение Новинским доли в "Харьковоблэнерго"АМКУ отменил разрешение на приобретение Новинским доли в "Харьковоблэнерго"
В первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпанийВ первом полугодии китайские компании объявили дефолты по облигациям на $9,68 миллиарда. Более половины — дефолты госкомпаний
Последние новости
Подгружаем последние новости