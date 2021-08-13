Власти Китая будут усиливать регулирование экономики

Власти Китая выпустили план развития до 2025 года, призывающий к более строгому регулированию обширных секторов экономики. Об этом сообщает Bloomberg.

Власти Китая будут усиливать регулирование экономики
Фото: mind.ua

Что известно

В документе, опубликованном совместно Государственным советом и Центральным комитетом Коммунистической партии, говорится, что власти будут активно работать над законодательством в таких областях, как безопасность, технологии, персональные данные и антимонопольное законодательство.

Документ представляет собой обновление более раннего плана, срок действия которого истек в 2020 году.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Китай усилит надзор за компаниями, акции которых котируются на зарубежных биржах.

Предполагается, что нововведения позволят Китаю усовершенствовать регулирование трансграничного потока данных, ограничить и наказать незаконную деятельность, такую как мошенничество и манипуляции с ценными бумагами, а также инсайдерскую торговлю, утверждает правительство.

Китай также будет проверять источники финансовых поступлений при инвестициях в ценные бумаги и контролировать коэффициенты левереджа, говорится в заявлении.

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