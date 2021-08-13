МЭА понизило оценку спроса на нефть из-за штамма «Дельта»

Мировой спрос на нефть вырастет в 2021 году на 5,3 млн баррелей в сутки, до 96,2 млн баррелей в сутки, и увеличится еще на 3,2 млн баррелей в сутки, до 99,3 млн баррелей в сутки в 2022 году. Об этом говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА), пишет РБК.

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Прогноз аналитиков

«Мировой спрос на нефть вырос на 3,8 млн б/с месяц к месяцу в июне на фоне увеличения мобильности в Северной Америке и Европе. Однако рост спроса резко изменил курс в июле, а перспективы на оставшуюся часть 2021 г. были понижены из-за ухудшения темпов развития пандемии и пересмотра данных. Мировой спрос на нефть в настоящее время растет в среднем на 5,3 млн б/с, до 96,2 млн б/с в 2021 г. и еще на 3,2 млн б/с в 2022 г», — говорится в докладе МЭА.

Из-за быстрого распространения Delta-штамма коронавируса аналитики МЭА понизили прогноз роста спроса по сравнению со сделанной в прошлом месяце оценкой на 0,3 млн баррелей в сутки в 2021 году и на 0,1 млн баррелей в сутки в 2022-м.

В то же время растущие темпы вакцинации создают базу для увеличения спроса во втором полугодии текущего года, считают они.

Аналитики МЭА ожидают, что в третьем квартале этого года мировой спрос на нефть достигнет 97,4 млн баррелей в сутки, в четвертом квартале увеличится до 98,9 млн баррелей в сутки. В первом квартале текущего года спрос находился на уровне 93,4 млн баррелей в сутки, во втором — 94,9 млн баррелей в сутки.

Что с запасами

Запасы нефти стран ОЭСР в июне 2021 г. снизились на 50,3 млн баррелей, до 2,88 млрд баррелей. Запасы стран ОЭСР оказались на 131 млн баррелей ниже среднего за пять лет уровня, если брать период с 2016 по 2020 гг., и на 66 млн баррелей ниже, если брать период с 2015 по 2019 гг.

При этом нефтяные запасы в июне уменьшились на 18,3 млн баррелей, до 1,472 млрд баррелей, снижались также запасы нефтепродуктов, главным образом бензинов.

Предварительные данные за июль показывают, что запасы снижались в США и Японии, но укреплялись в Европе, отметило МЭА.

ОПЕК+ в июле выполнил нефтяную сделку на 110%, РоSSия немного ухудшила соблюдение обязательств, до 95%, говорится в отчете МЭА.

«Общее соблюдение соглашения осталось высоким — на уровне 110%, так как страны Ближнего Востока добывали нефть немного ниже целевых уровней, а Нигерия, Ангола и Малайзия в борьбе со снижением производственных мощностей испытывали трудности в достижении своих целевых показателей», — пишет МЭА.

В частности страны ОПЕК соблюдали соглашение на 116%, не-ОПЕК — на 99%.

В целом добыча нефти ОПЕК+ в июле выросла на 720 тыс. б/с, до 41,7 млн б/с, что на 4,3 млн б/с выше показателя прошлого года. Рост связан с завершением добровольного дополнительного сокращения производства Саудовской Аравией.