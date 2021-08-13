Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю правления ОАО «Диамантбанк», по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах, в интересах третьих лиц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в телеграм-канале.

Что известно

Согласно материалам следствия, находясь на должности председателя правления ПАО «Диамантбанк», подозреваемый содействовал в принятии решения и выдаче кредитных средств субъектам хозяйствования под залог имущественных прав, как оказалось в дальнейшем были фиктивными и не способны были покрыть размер кредита.

После прекращения уплаты по кредитному договору, банк обратился в суд о взыскании с заемщиков кредитных средств, а также других платежей и штрафных санкций.

Однако, получив положительное решение суда, банк отказался от выполнения судебного решения и при содействии председателя правления банка принял решение о безнадежности указанного кредита.

В результате принятия такого решения, владельцы предприятий — должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и уплатить штрафные санкции за невыплату кредитных платежей в установленный договором срок на общую сумму более 20 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

В июне 2017 года начат процесс ликвидации ПАО «Диамантбанк» и введена временная администрация, которая возложена на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Одним из оснований отнесения банка к неплатежеспособным и начале процедуры банкротства банка является неспособность банка выполнять обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами.

В свою очередь неспособность выполнять свои обязательства перед кредиторами происходит вследствие заключения сделок на невыгодных и рисковых условиях.

На то время, экс-главой банка был Олег Ходачук.

Комментарий адвоката Ходачука

В своем письме, адвокат Ходачука просит опровергнуть эту информацию.

По ее словам, согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, указанное уголовное дело касается событий, которые происходили в декабре 2012 года, когда Ходачук не был председателем правления ПАО «Диамантбанк», а кредитный договор по которому появилась информация был заключен в 2011 году. Никакого отношения к этому уголовному делу Ходачук не имеет.