Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)

Прокуратура сообщила о подозрении бывшему председателю правления ОАО «Диамантбанк», по факту растраты чужого имущества в особо крупных размерах, в интересах третьих лиц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры в телеграм-канале.

Экс-главу правления Диамантбанка подозревают в растрате 20 миллионов (обновленно)

Что известно

Согласно материалам следствия, находясь на должности председателя правления ПАО «Диамантбанк», подозреваемый содействовал в принятии решения и выдаче кредитных средств субъектам хозяйствования под залог имущественных прав, как оказалось в дальнейшем были фиктивными и не способны были покрыть размер кредита.

После прекращения уплаты по кредитному договору, банк обратился в суд о взыскании с заемщиков кредитных средств, а также других платежей и штрафных санкций.

Однако, получив положительное решение суда, банк отказался от выполнения судебного решения и при содействии председателя правления банка принял решение о безнадежности указанного кредита.

В результате принятия такого решения, владельцы предприятий — должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и уплатить штрафные санкции за невыплату кредитных платежей в установленный договором срок на общую сумму более 20 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Напомним

В июне 2017 года начат процесс ликвидации ПАО «Диамантбанк» и введена временная администрация, которая возложена на Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Одним из оснований отнесения банка к неплатежеспособным и начале процедуры банкротства банка является неспособность банка выполнять обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами.

В свою очередь неспособность выполнять свои обязательства перед кредиторами происходит вследствие заключения сделок на невыгодных и рисковых условиях.

На то время, экс-главой банка был Олег Ходачук.

Комментарий адвоката Ходачука

В своем письме, адвокат Ходачука просит опровергнуть эту информацию.

По ее словам, согласно данным Единого государственного реестра судебных решений, указанное уголовное дело касается событий, которые происходили в декабре 2012 года, когда Ходачук не был председателем правления ПАО «Диамантбанк», а кредитный договор по которому появилась информация был заключен в 2011 году. Никакого отношения к этому уголовному делу Ходачук не имеет.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услугКитай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услуг
Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000
Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%
Нацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банкахНацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банках
Kakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиардаKakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ «накрыла» подпольные криптообменники в Киеве. Ежемесячно проводили до 30 миллионов (фото)СБУ «накрыла» подпольные криптообменники в Киеве. Ежемесячно проводили до 30 миллионов (фото)
Украинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогомУкраинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогом
Один банк получил 140 миллионов короткого рефинанса НБУОдин банк получил 140 миллионов короткого рефинанса НБУ
"Укрнафта" продлила контракт главы правления Геза до ноября"Укрнафта" продлила контракт главы правления Геза до ноября
Bolt привлекла $713 миллионов инвестиций. Оценка компании выросла до $4,75 миллиардаBolt привлекла $713 миллионов инвестиций. Оценка компании выросла до $4,75 миллиарда
НБУ вышел на межбанк и купил $20 миллионовНБУ вышел на межбанк и купил $20 миллионов
Экс-главу банка уличили в растрате 474 миллионовЭкс-главу банка уличили в растрате 474 миллионов
Предприниматели купили на межбанке валюту без обязательств почти на 30 миллионов. В лидерах евро, доллар и иенаПредприниматели купили на межбанке валюту без обязательств почти на 30 миллионов. В лидерах евро, доллар и иена
Украина доразмещает евробонды на $ 500 миллионов — СМИУкраина доразмещает евробонды на $ 500 миллионов — СМИ
НБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть летНБУ выплатил уволенным работникам более 300 миллионов за шесть лет
Последние новости
Подгружаем последние новости