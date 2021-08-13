Три цветных металла, которые выиграют от распространения солнечной энергетики

По прогнозам энергетической консалтинговой компании Wood Mackenzie, переход человечества к возобновляемым источникам энергии уже в ближайшие несколько лет приведет к росту спроса на неблагородные металлы, пишет CNBC.

Фото: avionalloys.com

В опубликованном 9 августа отчете аналитики компании заявляют, что по мере выполнения правительствами взятых на себя обязательств по борьбе с глобальным потеплением, роль солнечной энергетики будет расти. Параллельно вырастет и спрос на определенные цветные металлы.

Особое внимание Wood Mackenzie рекомендовало обратить на три металла: алюминий, медь и цинк. Авторы отчета спрогнозировали для них три возможных сценария, в зависимости от успешности международного сообщества в ограничении изменения климата.

Алюминий

Базовый сценарий Wood Mackenzie предполагает, что к концу века температура поднимется на 2,8°C — 3 °C по сравнению с доиндустриальной эпохой. В этой ситуации спрос на алюминий для нужд солнечной энергетики вырастет с 2,4 млн т в 2020 году до 4,6 млн т в 2040 году.

Как правило, алюминий используется в рамах солнечных панелей и их конструктивных частях, замечает Камил Влазли, старший аналитик компании Wood Mackenzie.

Если повышение глобальной температуры будет удерживаться между 1,5°C и 2 °C, это будет означать что к 2040 году спрос на алюминий со стороны производителей солнечной энергии достигнет от 8,5 до 10 млн т в год, говорят аналитики.

По самому оптимистичному сценарию, в рамках которого использование возобновляемых источников энергии резко возрастет и потепление удастся ограничить 1,5°C, спрос на солнечную энергетику составит 12,6% общего мирового потребления алюминия к 2040 году — по сравнению с 3% в 2020 году.

Медь

Медь, используемая в линиях электропередачи и солнечных коллекторах, также выигрывает от распространения солнечной энергетики, считает Wood Mackenzie.

Базовый сценарий доклада предполагает, что спрос на медь среди производителей солнечной энергии возрастет с 0,4 млн т в год в 2020 году до 0,7 млн т в год к 2040 году.

Использование меди в секторе солнечной энергетики вырастет до 1,3 млн т к 2040 году, если глобальное потепление будет сдержанно на уровне 2 °C, и до 1,6 млн т, если глобальное потепление удастся ограничить до 1,5°C.

Цинк

Аналитики отметили, что только цинковое покрытие может обеспечить дешевую и долговечную защиту от коррозии. Поэтому этот металл используется в конструктивных элементах солнечных панелей.

Сейчас на солнечные электростанции приходится около 0,4 млн т ежегодного глобального потребления цинка, говорится в докладе.

В случае повышения температуры на 2,8°C — 3 °C, этот показатель, по прогнозам, возрастет до 0,8 млн тонн к 2040 году.

С повышением температуры до 2 °C спрос на цинк вырастет до 1,7 млн т в год к 2040 году. Если же потепление будет успешно ограничено 1,5°C, потребление цинка в солнечном секторе возрастет до 2,1 млн т в год.

Энергия будущего

Прогнозы Wood Mackenzie по трем металлам касались только спроса со стороны сектора солнечной энергетики, а не общего мирового спроса.

Влазли отметил в докладе, что благодаря падению производственных затрат и повышению эффективности солнечная энергия дешевеет во всем мире.

«В результате солнечная во многих частях США и нескольких других странах уже дешевле, чем любые другие технологии, — прокомментировал он. — Пока расходы будут падать, доля солнечной энергии в энергоснабжении будет расти и начнет вытеснять другие формы генерации. Это открывает огромные возможности для сектора неблагородных металлов».

Контекст

По Парижскому соглашению, которое было подписано 196 странами, участники обязались не допустить повышения глобальной температуры более чем на 2 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем и направить усилия на ограничение потепления 1,5°C.