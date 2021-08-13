СБУ «накрыла» подпольные криптообменники в Киеве. Ежемесячно проводили до 30 миллионов (фото)

Служба безопасности заблокировала сеть подпольных криптообменников в столице. Через нелегальные учреждения ежемесячно проводили до 30 млн грн, часть из которых шла на финансирование провокаций ко Дню Независимости Украины. Об этом говорится в сообщении службы.

СБУ «накрыла» подпольные криптообменники в Киеве. Ежемесячно проводили до 30 миллионов (фото)
Фото: ssu.gov.ua

Детали

Подпольные криптообменники пользовались спросом, поскольку позволяли проводить анонимные платежи и системно выводить теневые средства и обналичивать.

Услугами этих онлайн-обменников основном пользовались физические лица.

В частности люди, которые получали средства из запрещенных в Украине электронных кошельков страны-агрессора, например, «Яндекс.Деньги», «Qiwi», «Webmoney» и другие.

Сеть функционирует с начала 2021 года. «Обслужили» за это время более 1000 «клиентов».

Злоумышленники пропускали через нее почти 30 млн грн ежемесячно. За «услуги» получали 5% от суммы перевода.

В рамках досудебного расследования проведено 5 обысков по местам функционирования «офисов» в Печерском, Шевченковском и Соломенском районах столицы. Изъято:

  • компьютеры и серверное оборудование с доказательствами противоправной деятельности;
  • мобильные терминалы с программным обеспечением, что позволяло скрыть фактические места пребывания злоумышленников;
  • печати и учредительные документы фиктивных предприятий, зарегистрированных в Украине, которые были задействованы в схеме вывода средств;
  • наличность в иностранной валюте в эквиваленте 1 млн грн.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия.

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