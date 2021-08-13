Прибыль криптобиржи Coinbase за год выросла в 50 раз

Чистая прибыль первой публичной криптобиржи Coinbase во втором квартале 2021 года достигла $1,6 млрд, это почти в 50 раз больше, чем за тот же период в 2020 году. Об этом пишет РБК.

Прибыль криптобиржи Coinbase за год выросла в 50 раз
Фото: epravda.comua

Финансовые показатели

Выручка по итогам второго квартала текущего года составила $2,03 млрд, что на 40% превысило ожидаемую сумму, тогда как в прошлом году она находилась на отметке в $186,4 млн.

Прибыль на акцию выросла до $6,42, согласно финансовой отчетности компании.

Позитивные результаты торговой площадки могут быть обусловлены ростом числа пользователей и объемов торгов. Сумма сделок на американской криптобирже достигла $462 млрд, тогда как в первом квартале она составляла $335 млрд (рост на 38%).

Число розничных клиентов с ежемесячными транзакциями выросло на 44% по сравнению с предыдущим отчетным периодом, до 8,8 млн.

Напомним

10 августа котировки ценных бумаг Coinbase снизились на 3,85%, до $269,67. 16 апреля, вскоре после листинга акций на Nasdaq, их курс достигал исторического максимума в $342. С тех пор актив подешевел на 21%.

Ранее бывший чиновник Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Бретт Редферн покинул Coinbase, где занимал должность главы отдела рынков капитала.

В компании объяснили уход Редферна тем, что торговая площадка сместила приоритеты с ценных бумаг и цифровых активов в сторону сферы децентрализованных финансов.

В конце 2019 года парламент Германии обязал все организации, которые хранят криптовалюту, получать лицензию на осуществление деятельности в BaFin. Coinbase стала первой криптобиржей, которая получила эту лицензию.

24 июня стало известно, что Coinbase получила разрешение на работу в Японии. Дочерняя компания криптобиржи получила соответствующую лицензию в японском Агентстве финансовых услуг (FSA), которое контролирует финансовую деятельность на территории страны.

Coinbase была запущена в 2012 году в Сан-Франциско. Сейчас Coinbase занимает 11,3% рынка криптовалют.

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