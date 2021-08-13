Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банк Земельный капитал

Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода банка Земельный капитал с рынка путем введения в нем временной администрации сроком на один месяц с 12 августа 2021 по 11 сентября 2021 (включительно). Об этом говорится в сообщении Фонда.

Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических с делегированием всех полномочий временного администратора назначен Калугин Сергей.

Предыстория

11 августа правление Нацбанка приняло решение отнести Банк Земельный капитал к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный договором срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Вкладчики, размер вкладов которых не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн, получат свои средства в полном объеме — это около 70% вкладчиков банка.

Клиенты с большими объемами вкладов получат возмещение в пределах суммы, которую гарантирует ФГВФЛ. В общем возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 1 июля 2021 составляет 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Что известно о банке и его владельце

По данным НБУ, на начало текущего года 95% акций банка «Земельный Капитал» принадлежали известному бизнесмену/банкиру и политику Виктору Тополову. В свое время он был народным депутатом и «топливным» министром. Являлся собственником Индэкс-Банка (ныне — Креди Агриколь Банк), который продал французской группе Credit Agricole. После сделки Виктор Тополов стал соучредителем Астра Банк, который вскоре также был продан греческому Alpha Bank. Банк «Земельный Капитал» — один из самых маленьких банков страны. С активами менее 800 млн грн банки занимает по этому показателю 65 место из 73.

По итогам 1 полугодия текущего года банк зафиксировал отток гривневых средств населения в размере 22 млн грн.

На 1 июля банк «Земельный Капитал» нарушал норматив краткосрочной ликвидности (Н6). При минимально необходимом значении в 60%, у банка он был ниже 55%.