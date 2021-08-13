JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени

Банк JPMorgan Chase запустил новый платежный сервис в режиме реального времени под названием «Запрос на оплату». Об это сообщает Reuters.

Фото: biz.nv.ua

Что известно

Новое приложение дает возможность отправлять платежные запросы 57 млн розничным клиентам банка, сокращая время и затраты.

Электронный платеж может быть произведен менее чем за 30 секунд.

Платежный сервис позволит компании увеличить объемы международных цифровых платежей.

Напомним

5 августа Инвестиционный банк JPMorgan предоставил богатым клиентам доступ к собственному биткоин-фонду.

23 июля JPMorgan первым из крупнейших американских инвестиционных банков предоставил клиентам доступ к криптовалютным фондам.