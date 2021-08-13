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2021-08-13
JPMorgan запустил сервис платежей в реальном времени
Банк JPMorgan Chase запустил новый платежный сервис в режиме реального времени под названием «Запрос на оплату». Об это
Фото: biz.nv.ua
Что известно
Новое приложение дает возможность отправлять платежные запросы 57 млн розничным клиентам банка, сокращая время и затраты.
Электронный платеж может быть произведен менее чем за 30 секунд.
Платежный сервис позволит компании увеличить объемы международных цифровых платежей.
Напомним
5 августа Инвестиционный банк JPMorgan предоставил богатым клиентам доступ к собственному биткоин-фонду.
23 июля JPMorgan первым из крупнейших американских инвестиционных банков предоставил клиентам доступ к криптовалютным фондам.