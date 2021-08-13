В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику
Кабинет министров начнет дискуссию с Национальным банком по согласованию политик. Об этом сообщил первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко в интервью «
Что говорят в Кабмине
«По этому поводу, мы пока не имели дискуссии. Мы ее начнем. Премьер-министр уже выразил такое пожелание перед главой НБУ. Надеюсь, она состоится относительно роли и места каждого учреждения в этой стране. Это же касается не только НБУ, но и Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — сказал Любченко.
По его словам, Нацбанк ведет грамотную политику в сдерживании инфляции, но его мнение по этому поводу расходится с мнением Национального банка, «если смотреть на фактическое решение о повышении учетной ставки до 8%». Он уверен, что причины инфляции не связанные с монетарными факторами.
«НБУ ведет грамотную политику, но ее мы должны вместе согласовать, чтобы она соответствовала целям „Стратегии Украины 2030“ по росту ВВП. Это означает, что следует искать баланс между кредитованием, инфляцией и развитием реального сектора», — считает первый вице-премьер.
Любченко подчеркнул, что важно, чтобы заработная плата росла быстрее инфляции, а инфляция была прогнозируемой.
Он также выразил надежду, что в Украине скоро появятся фондовые инструменты для укрепления экономики, так как сейчас трансмиссия монетарной политики в Украине ограничена.
«Я понимаю НБУ, беспокоится за инфляцию и стабильную денежную единицу. Однако трансмиссия монетарной политики в Украине ограничено и работает в одноканальном режиме — через валютный рынок», — сказал он.
«Фондового рынка фактически нет, банковское кредитование находится в состоянии стагнации. Слова факторинг даже не слышим. Если бы работали эти финансовые инструменты, проблем с эффективным оборотом денег в Украине не было, и Национальный банк вел бы тогда другую монетарную политику», — уверен Любченко.
По его мнению, необходимо переформатировать работу Совета финансовой стабильности, которая объединяет для координации Нацбанк, НКЦБФР, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физлиц.