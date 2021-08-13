В Кабмине не согласны с повышением учетной ставки. Хотят, чтобы НБУ согласовал с ним монетарную политику

По его словам, Нацбанк ведет грамотную политику в сдерживании инфляции, но его мнение по этому поводу расходится с мнением Национального банка, «если смотреть на фактическое решение о повышении учетной ставки до 8%». Он уверен, что причины инфляции не связанные с монетарными факторами.

«НБУ ведет грамотную политику, но ее мы должны вместе согласовать, чтобы она соответствовала целям „Стратегии Украины 2030“ по росту ВВП . Это означает, что следует искать баланс между кредитованием, инфляцией и развитием реального сектора», — считает первый вице-премьер.

Любченко подчеркнул, что важно, чтобы заработная плата росла быстрее инфляции, а инфляция была прогнозируемой.

Он также выразил надежду, что в Украине скоро появятся фондовые инструменты для укрепления экономики, так как сейчас трансмиссия монетарной политики в Украине ограничена.

«Я понимаю НБУ, беспокоится за инфляцию и стабильную денежную единицу. Однако трансмиссия монетарной политики в Украине ограничено и работает в одноканальном режиме — через валютный рынок», — сказал он.

«Фондового рынка фактически нет, банковское кредитование находится в состоянии стагнации. Слова факторинг даже не слышим. Если бы работали эти финансовые инструменты, проблем с эффективным оборотом денег в Украине не было, и Национальный банк вел бы тогда другую монетарную политику», — уверен Любченко.

По его мнению, необходимо переформатировать работу Совета финансовой стабильности, которая объединяет для координации Нацбанк, НКЦБФР, Минфин и Фонд гарантирования вкладов физлиц.