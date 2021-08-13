Украинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогом

Украинский стартап People.ai привлек $100 млн инвестиций в рамках нового раунда финансирования и получил оценку в $1,1 млрд. Таким образом, он стал единорогом. Об этом AIN.UA сообщил основатель и СЕО People. ai Олег Рогинский. В 2019 году People. ai оценивался в $400 млн.

Украинский стартап привлек $100 миллионов и стал единорогом
Фото: ain.ua

Кто инвестор

Инвесторами в рамках раунда выступили Mubadala Investment Co. и Akkadian Ventures при участии уже существующих инвесторов стартапа ICONIQ Capital и Lightspeed Venture Partners.

Чем занимается People. ai

People.ai — продуктовая компания с офисами в Киеве и Сан-Франциско, работающая в нише ‘AI for sales' — система поддержки принятия решений на основании данных из CRM. Инвестиции помогут ускорить рост, выйти в новые сферы и на новые рынки.

ПО People. ai позволяет собирать и анализировать календари, звонки и email сотрудников, помогая компаниям улучшать эффективность работы. Например, понять, какое максимальное количество клиентов может одновременно вести sales-менеджер. В то же время, приватность сотрудников не страдает, утверждают в компании.

Клиенты, доходы, амбиции выйти на IPO

На сегодня клиентами People. ai являются такие компании, как AppDynamics, DataRobot, Ivanti, Okta, Zoom и другие.

По данным стартапа, доход компании растет ежегодно, а благодаря сотрудничеству с Zoom за период пандемии вырос в три раза.

На сегодня в People. ai работает 240 сотрудников. Помимо главного офиса в Редвуд-сити и офиса разработки в Киеве, сотрудники у стартапа есть также в Харькове, Львове, Днепре и других городах Украины.

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