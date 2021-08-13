Нацбанк отозвал банковскую лицензию у «Расчетного центра»

Национальный банк отозвал банковскую лицензию у ОАО «Расчетный центр» по обслуживанию договоров на финансовых рынках". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Нацбанк отозвал банковскую лицензию у «Расчетного центра»

Соответствующее решение правление Нацбанка приняло 10 августа 2021.

Причина отзыва лицензии

3 февраля 2021 года акционеры ОАО «Расчетный центр» приняли решение о прекращении этим банком осуществления банковской деятельности без прекращения юридического лица, а 30 июня 2021 «Расчетный центр» завершил осуществление банковской деятельности.

ОАО «Расчетный центр» имеет лицензию Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на осуществление клиринговой деятельности и продолжит осуществлять соответствующую профессиональную деятельность на рынках капитала.

В то же время денежные расчеты, связанные с клиринговой деятельностью, в дальнейшем будут обеспечиваться с использованием счета в Национальном банке Украины, что предусмотрено законом и лучшими международными практиками.

Напомним

На протяжении последних месяцев Расчетный центр рассчитывался с кредиторами по требованиям, возникшими в связи с осуществлением банковской деятельности, закрывал текущие и корреспондентские счета и тому подобное.

По итогам I полугодия банк Расчетный центр получил убыток в 1,096 млн грн.

Национальный банк Украины владеет 83,549104% акций «Расчетного центра», Кабмин — 6,415094%, Минфин — 3,22206%. Среди других миноритариев Ринат Ахметов (2,781809%).

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