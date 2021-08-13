В США восстанавливается производство алюминиевого проката

В США восстанавливается производство алюминиевого проката

Американский металлотрейдер AA Metals, специализирующийся на поставках продукции из алюминия и нержавеющей стали, приобрел завод по производству алюминиевого проката Williamsport в штате Пенсильвания, ранее принадлежавший компании JW Aluminum.

Предприятие, специализировавшееся на выпуске алюминиевой продукции для авиастроения, было закрыто в январе 2021 г. из-за падения объема заказов. Ранее по той же причине JW Aluminum остановила завод по выпуску алюминиевой фольги в Сент-Луисе.

Новый собственник намерен переименовать приобретенное предприятие в Chance Aluminum и снова запустить его в четвертом квартале текущего года, переориентировав на выпуск листового проката из алюминиевых сплавов для промышленности и строительства, а также возобновив производство фольги.

Как считает генеральный директор AA Metals Джек Чен, введение в США антидемпинговых пошлин на листовой алюминиевый прокат и алюминиевую фольгу способствовали снижению доли импорта и повышению конкурентоспособности национальных производителей данных видов продукции.

Примерно в это же время компания Novelis, крупный американский производитель алюминиевой продукции, заявила о намерении восстановить производство упаковочной алюминиевой фольги, прекращенное в 2014 г. из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Компания направит более $7 млн. на восстановление производственной линии на заводе Terre Haute в штате Индиана и намерена запустить ее до конца текущего года.

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