ArcelorMittal нарастит выпуск катанки в Бразилии

Бразильское подразделение металлургической корпорации ArcelorMittal сообщило, что в январе 2022 г. введет в эксплуатацию третий прокатный стан на интегрированном заводе Monlevade. Это оборудование было установлено еще в 2015 г., но так и не было запущено из-за недостаточного спроса.



В настоящее время на двух станах Monlevade выпускается до 1,2 млн т в год сортового проката, преимущественно, катанки из специальных марок стали, предназначенной для машиностроения, производства бытовой техники, изготовления пружин и различных разновидностей проволоки.



Третий стан имеет мощность около 1 млн т в год. На обновление оборудования, простаивавшего более шести лет, компания потратит около $90 млн. Как заявляет ArcelorMittal Brasil, мощности будут вводиться постепенно в соответствии с реальным уровнем спроса на продукцию предприятия.



