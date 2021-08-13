Salzgitter планирует в ноябре вернуть в строй мощную доменную печь

Salzgitter планирует в ноябре вернуть в строй мощную доменную печь

Германская компания Salzgitter планирует в ноябре текущего года вернуть в строй доменную печь "С" мощностью 600 тыс. т в год на заводе Flachstahl. Печь простаивала с осени 2019 г. Она была остановлена на ремонт, но так и не запущена вновь из-за недостаточного спроса.

Как отмечает Salzgitter, в 2021 г. спрос на стальную продукцию в автомобильной отрасли, на которую у компании обычно приходится около 65% продаж, был низким. Производство автомобилей упало из-за дефицита микропроцессоров. Однако компания рассчитывает, что к концу текущего года эта проблема будет решена.

В последние месяцы завод Flachstahl получал недостающие слябы с предприятия Huettenwerke KruppMannesmann (HKM). Традиционно оно выпускает полуфабрикаты, использующиеся для производство толстого листа под трубы большого диаметра. Но потребность в таких трубах в текущем году сильно сократилась, так что у HKM возникли излишки слябов.

По мнению Гуннара Греблера, генерального директора Salzgitter, европейский рынок листового проката в целом стабилизировался. Базовые цены на горячекатаный прокат вследствие этого, по меньшей мере, до конца первого квартала 2022 г. будут колебаться возле отметки 1100 евро за т.

С аналогичными прогнозами выступает и крупная германская металлотрейдерская компания Kloeckner. Она также считает, что дефицит листового проката и высокие цены на него сохранятся в Европе в ближайшие месяцы. Поэтому компания будет фокусироваться не на валовых объемах продаж, а на прибыльности.

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