Польский нефтяной концерн ORLEN хочет расширить работу в Украине

Польский нефтяной концерн ORLEN хочет расширить работу в Украине

Делегация польского нефтяного концерна ORLEN во главе с президентом Даниэлем Обайтеком на этой неделе посетила Украину и провела под эгидой Министерства иностранных дел ряд встреч с членами правительства и государственными компаниями. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Потенциальное расширение деятельности польского нефтяного концерна ORLEN в Украине также позволит укрепить энергетическую безопасность нашего государства и диверсифицировать его энергетический рынок", - отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя визит.

Он уверил, что МИД Украины и в дальнейшем будет помогать компании находить новые экономические возможности в Украине, чтобы привлекать новые деньги в украинскую экономику.

Как проинформировали в МИДе, нефтяной концерн ORLEN - большая польская компания, которая также присутствует в Словакии, Чехии, Германии, странах Балтии и Канаде. ORLEN уже работает на украинском рынке и занимает нишу на рынке топлива, авиационного топлива и битума.

МинПром по материалам Укринформ

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