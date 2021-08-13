На бразильском заводе ArcelorMittal увеличат производство катанки

На бразильском заводе ArcelorMittal увеличат производство катанки

Бразильское подразделение металлургической корпорации ArcelorMittal сообщило, что в январе 2022 г. введет в эксплуатацию третий прокатный стан на интегрированном заводе Monlevade. Это оборудование было установлено еще в 2015 г., но так и не было запущено из-за недостаточного спроса.

В настоящее время на двух станах Monlevade выпускается до 1,2 млн. т в год сортового проката, преимущественно, катанки из специальных марок стали, предназначенной для машиностроения, производства бытовой техники, изготовления пружин и различных разновидностей проволоки.

Третий стан имеет мощность около 1 млн. т в год. На обновление оборудования, простаивавшего более шести лет, компания потратит около $90 млн. Как заявляет ArcelorMittal Brasil, мощности будут вводиться постепенно в соответствии с реальным уровнем спроса на продукцию предприятия.

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