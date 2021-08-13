Великобритания решила отменить пошлину на арматурную проволоку и канаты из Китая

Британский орган по торговым спорам Trade Remedies Authority (TRA) выдал рекомендацию по отмене антидемпинговой пошлины на арматурную проволоку и канаты из Китая, которая была введена в Европейском Союзе в 2015 г.



Как отмечают британские специалисты, исследовавшие импорт китайской продукции в 2019 г., в Великобритании нет своего производства арматурных канатов. Местные компании, выпускающие арматурную проволоку, не высказали требований в поддержку сохранения ограничений.



Антидемпинговая пошлина в размере до 46% отменяется, начиная с 30 января 2021 г. Недавно по аналогичному принципу была отменена пошлина на роSSийские сварные трубы.



После выхода из Европейского Союза в начале 2021 г. британские власти проводят ревизию и пересмотр торговых мер, которые были введены в ЕС и продолжали действовать на территории Великобритании.



