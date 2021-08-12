Компания, которая поставляла минудобрения из РоSSии, не уплатила пошлину на более 1,3 млрд грн

Двум ее бывшим руководителям, один из которых является гражданином РФ, сообщено о подозрении.

Компания, которая поставляла минудобрения из РоSSии, не уплатила пошлину на более 1,3 млрд грн
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Правоохранители пресекли незаконную схему поставки на территорию Украины минудобрений роSSийского происхождения.

По этой схеме группа компаний, к которым СНБО ввел экономические санкции, завозила товары роSSийского производства. Государственному бюджету Украины нанесен ущерб на общую сумму более 1,3 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"По результатам санкционированных обысков в Киеве изъята документация, наличные денежные средства в разной валюте, в эквиваленте около 10 млн гривень и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Согласно материалам следствия, производители нитратных удобрений из РоSSийской Федерации организовали канал поставки минеральных удобрений (аммиачной селитры) в обход антидемпинговых пошлин. В течение 2016-2018 годов они реализовывали минеральные удобрения на территории Украины, сообщает Киевская городская прокуратура.

Должностные лица дочернего предприятия роSSийского производителя при ввозе товара в Украину подменяли украинскую классификацию товаров, отмечая другой вид удобрения, и не платили установленную пошлину.

В настоящее время двум бывшим руководителям дочерней компании, один из которых является гражданином РФ, сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложения ареста на имущество.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услугКитай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услуг
Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000
Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%
Нацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банкахНацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банках
Kakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиардаKakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
КВСЗ более чем наполовину сократил производство вагоновКВСЗ более чем наполовину сократил производство вагонов
Киберполиция поймала мошенницу, которая оформила кредиты на граждан на более чем 300 тыс. гривеньКиберполиция поймала мошенницу, которая оформила кредиты на граждан на более чем 300 тыс. гривень
В июле госбюджет пополнился на 40 млрд грнВ июле госбюджет пополнился на 40 млрд грн
Китайская Ganfeng Lithium инвестирует свыше 1 млрд долл. в выпуск аккумуляторовКитайская Ganfeng Lithium инвестирует свыше 1 млрд долл. в выпуск аккумуляторов
Газпром начал экстренный отбор газа из подземных хранилищ в Европе и РоSSииГазпром начал экстренный отбор газа из подземных хранилищ в Европе и РоSSии
Китай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услугКитай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услуг
Советник Зеленского рассказал, куда направят $2,7 млрд помощи от МВФСоветник Зеленского рассказал, куда направят $2,7 млрд помощи от МВФ
Производителям электроэнергии по зеленому тарифу задолжали 20 млрд грнПроизводителям электроэнергии по зеленому тарифу задолжали 20 млрд грн
Для наращивания добычи газа Украине нужны 20 млрд долл.Для наращивания добычи газа Украине нужны 20 млрд долл.
Кабмин согласовал 4,6 млрд грн аванса на мосты в Запорожье, Кременчуге и ЯмполеКабмин согласовал 4,6 млрд грн аванса на мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе
Последние новости
Подгружаем последние новости