Компания, которая поставляла минудобрения из РоSSии, не уплатила пошлину на более 1,3 млрд грн

Двум ее бывшим руководителям, один из которых является гражданином РФ, сообщено о подозрении.

Правоохранители пресекли незаконную схему поставки на территорию Украины минудобрений роSSийского происхождения.

По этой схеме группа компаний, к которым СНБО ввел экономические санкции, завозила товары роSSийского производства. Государственному бюджету Украины нанесен ущерб на общую сумму более 1,3 млрд грн, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"По результатам санкционированных обысков в Киеве изъята документация, наличные денежные средства в разной валюте, в эквиваленте около 10 млн гривень и другие предметы, подтверждающие противоправную деятельность", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Согласно материалам следствия, производители нитратных удобрений из РоSSийской Федерации организовали канал поставки минеральных удобрений (аммиачной селитры) в обход антидемпинговых пошлин. В течение 2016-2018 годов они реализовывали минеральные удобрения на территории Украины, сообщает Киевская городская прокуратура.

Должностные лица дочернего предприятия роSSийского производителя при ввозе товара в Украину подменяли украинскую классификацию товаров, отмечая другой вид удобрения, и не платили установленную пошлину.