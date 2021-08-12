АМКУ оштрафовал три компании на 46 млн гривен за сговор на тендере Укравтодора

Нарушители на три года отстраняются от госзакупок.

Антимонопольный комитет оштрафовал три компании на общую сумму 45,86 млн гривен за сговор на тендере Укравтодора.

На сайте АМКУ сообщается, что в 2019 году Служба автомобильных дорог в Винницкой области объявила закупку услуг по эксплуатационному содержанию и текущему ремонту дорог государственного значения с ожидаемой стоимостью 50 млн гривен.

Победителем торгов стало ООО "Совместное украинского-австрийское предприятие Интервиас Украина" с предложением 47,75 млн гривен.

Однако АМКУ считает, что компания имела договоренности с другими участниками тендера - дочерним предприятием "Винницкий облавтодор" и ООО "Шляхбуд". Таким образом, конкуренции между ними на самом деле не было.

Комитет на заседании 12 августа признал действия всех трех компаний нарушением закона "О защите экономической конкуренции" и оштрафовал. Это решение лишает компании права участвовать в торгах на три года.

Созданная в 2017 году винницкая "Интервиас Украина" принадлежит австрийской фирме Cotra Cotton Trading HandelsgmbH. Бенефициаром, по данным аналитической системы YouControl, значится Алексей Цымбал из Вены.