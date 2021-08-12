АМКУ оштрафовал три компании на 46 млн гривен за сговор на тендере Укравтодора

Нарушители на три года отстраняются от госзакупок.

АМКУ оштрафовал три компании на 46 млн гривен за сговор на тендере Укравтодора

Антимонопольный комитет оштрафовал три компании на общую сумму 45,86 млн гривен за сговор на тендере Укравтодора.

На сайте АМКУ сообщается, что в 2019 году Служба автомобильных дорог в Винницкой области объявила закупку услуг по эксплуатационному содержанию и текущему ремонту дорог государственного значения с ожидаемой стоимостью 50 млн гривен.

Победителем торгов стало ООО "Совместное украинского-австрийское предприятие Интервиас Украина" с предложением 47,75 млн гривен.

Однако АМКУ считает, что компания имела договоренности с другими участниками тендера - дочерним предприятием "Винницкий облавтодор" и ООО "Шляхбуд". Таким образом, конкуренции между ними на самом деле не было.

Комитет на заседании 12 августа признал действия всех трех компаний нарушением закона "О защите экономической конкуренции" и оштрафовал. Это решение лишает компании права участвовать в торгах на три года.

Созданная в 2017 году винницкая "Интервиас Украина" принадлежит австрийской фирме Cotra Cotton Trading HandelsgmbH. Бенефициаром, по данным аналитической системы YouControl, значится Алексей Цымбал из Вены.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услугКитай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услуг
Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000
Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%
Нацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банкахНацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банках
Kakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиардаKakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Госгеонедр решила не отдавать месторождение титановых руд компании ФирташаГосгеонедр решила не отдавать месторождение титановых руд компании Фирташа
Фонд гарантирования вкладов продал главный офис ВТБ Банка в центре Киева за 294 млн гривенФонд гарантирования вкладов продал главный офис ВТБ Банка в центре Киева за 294 млн гривен
Прибыль компании Баффета подскочила на 21% на фоне восстановления экономикиПрибыль компании Баффета подскочила на 21% на фоне восстановления экономики
Киберполиция поймала мошенницу, которая оформила кредиты на граждан на более чем 300 тыс. гривеньКиберполиция поймала мошенницу, которая оформила кредиты на граждан на более чем 300 тыс. гривень
СБУ разоблачила государственное энергетическое предприятие в коррупции на 384 млн гривенСБУ разоблачила государственное энергетическое предприятие в коррупции на 384 млн гривен
Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривенМинфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривен
Тайваньские компании стали возвращаться на родину из Китая с миллиардными инвестициямиТайваньские компании стали возвращаться на родину из Китая с миллиардными инвестициями
Шмыгаль анонсировал выпуск ипотечных облигаций на 20 млрд гривенШмыгаль анонсировал выпуск ипотечных облигаций на 20 млрд гривен
Bolt привлекла $713 миллионов инвестиций. Оценка компании выросла до $4,75 миллиардаBolt привлекла $713 миллионов инвестиций. Оценка компании выросла до $4,75 миллиарда
АМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропускаАМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропуска
Последние новости
Подгружаем последние новости