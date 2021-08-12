Иран нарастил производство алюминия на 26%

Производство алюминия в Иране увеличилось на 26% за первые четыре месяца 1400 иранского календарного года (начался 21 марта 2021 г.), сообщает Iran.ru.



Четыре крупнейших производителя алюминия в Иране произвели в общей сложности 175 000 тонн алюминиевых слитков за первые четыре месяца текущего иранского года, что на 26,3% больше, чем за тот же период прошлого года.



По данным Иранской организации по развитию и ремонту шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO), со 2 марта по 22 июля четыре компании-производители алюминия произвели 175 281 тонну слитков.



За первые четыре месяца прошлого года этот показатель составил 138 781 тонну.



