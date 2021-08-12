Черкасский Азот модернизирует карбамидный цех за 165 млн грн

Черкасский Азот модернизирует карбамидный цех за 165 млн грн

Предприятие "Азот" (Черкассы), входящее в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, инвестировало в модернизацию цеха по производству карбамида М-6 165 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"На Черкасском "Азоте", входящем в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, завершена наиболее масштабная за последние 10 лет модернизация цеха по производству карбамида М-6. Капитальные инвестиции в проект составили 165 млн гривен", - говорится в нем.

Согласно сообщению, благодаря модернизации максимальная мощность цеха увеличилась с 1 200 до 1 300 тонн карбамида в сутки.

"Это самый масштабный капитальный проект для завода за последние десять лет. На его реализацию отводилось 1,5 месяца. Проведен большой комплекс мероприятий, направленных на увеличение мощностей цеха и достижение экономии энергоресурсов. Нам удалось обеспечить эффективное использование пара, электроэнергии и снижение ряда расходных коэффициентов. В результате – суточное производство карбамида увеличилось на 8% и составляет 1 300 тонн. У нас хороший результат. По некоторым показателям эффективности – предприятие отвечает лучшим мировым стандартам", – сказал председатель правления предприятия Виталий Скляров.

Согласно сообщению, проведение ряда плановых мероприятий в цехе карбамида М-6 позволило повысить безопасность производства, улучшило эффективность химических процессов, улучшило показатели надежности и стабильности большинства производственных процессов и положительно повлияло на технико-экономические показатели цеха в целом.

При этом благодаря частичной реконструкции, которая проводилась в цехе М-6 в 2015 году, и модернизации 2020 года, была достигнута максимальная суточная выработка карбамида 1 200 тонн при проектной мощности цеха 1 000 тонн, сейчас же этот показатель, согласно сообщению, увеличен еще на 100 тонн в сутки.

Как сообщали Українськi Новини, Черкасский "Азот" инвестировал в модернизацию цеха по производству аммиака А-5 22,3 млн гривен.

В 2020 году "Азот" произвел 1,748 млн тонн азотных минеральных удобрений, что на 11,6% больше, чем в 2019 году.

В частности, товарной аммиачной селитры было произведено 513,2 тыс. тонн, товарного карбамида – 575,2 тыс. тонн, карбамидо-аммиачной смеси (КАС) – 644 тыс. тонн, аммиачной воды – 16,1 тыс. тонн, также за отчетный период предприятие произвело 905,7 тыс. тонн аммиака и 653,8 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты, которые являются сырьем для производства азотных удобрений.

Черкасский "Азот" входит в холдинг Оstchem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF, и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, КАС), капролактама, ионообменных смол и другой продукции.

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

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