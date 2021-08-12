Газпром ограничил продажу газа на суточных биржевых торгах

"Газпром" ограничил продажу газа на суточных торгах на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в связи с аварией на заводе в Уренгое, сообщила биржа.



Суточные торги газом на площадке "обнулились" с понедельника, но сообщение об этом биржа выпустила в четверг.



В четверг торги газом прошли с нулевым результатом, как и в понедельник.



Во вторник и среду были минимальные продажи.



"В связи с инцидентом на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту и проведением компенсационных мероприятий, необходимых для восстановления поставок газа в рабочих режимах, объем газа, предлагаемый ПАО "Газпром" для реализации на торгах в Секции "Газ природный" АО "СПбМТСБ" по инструментам со сроками поставки "на сутки" и "на нерабочий день", с 09.08.2021 ограничен", - сообщила биржа.



"По мере завершения восстановительных работ предложение газа ПАО "Газпром" на торгах будет восстановлено", - добавила она.



5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Завод входит в Уренгойский газодобывающий комплекс, который обеспечивает прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона - главной газоносной провинции в РоSSии.



Процесс стабилизации конденсата, добываемого вместе с природным газом, неразрывно связан с добычей газа.



Из-за пожара завод полностью остановил прием сырья - это привело к существенному снижению добычи газа "Газпрома".



Компании пришлось экстренно начать отбор из подземных хранилищ в Европе и РоSSии; снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.



