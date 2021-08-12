В июле из Украины вывезли втрое больше металлолома, чем за весь 2020 год.

В июле из Украины вывезли втрое больше металлолома, чем за весь 2020 год.

Украина в январе-июле текущего года увеличила экспорт лома черных металлов в 19,44 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 334,589 тыс. тонн, в том числе в июле из страны было экспортировано 103,618 тыс. тонн металлолома.

Согласно статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в среду, в денежном выражении экспорт металлолома возрос в 27,42 раза - до 122,731 миллиона долларов.

Как сообщалось, Украина в 2020 году сократила экспорт металлолома на 15,1% по сравнению с предыдущим годом – до 35,824 тыс. тонн, в денежном выражении экспорт снизился на 19,4% - до 9,491 миллиона долларов.

МинПром по материалам Металлургпром

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