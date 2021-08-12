Количество выданных книг в Украине за год выросло на 17%

По сравнению с прошлым годом, количество названий и тиражей увеличились на 17% и 36%.

По данным Специалистов Книжной палаты Украины, за семь месяцев 2021 года выдали 5975 названий книг и брошюр, общий тираж которых составил 5460,7 тыс. экземпляров. По сравнению с таким же периодом 2020 года количество выданных книг этого года выросла на 17 процентов, а тираж увеличился на 36 процентов. Подавляющее большинство книжной продукции вышла на украинском языке - 4615 названий тиражом 4524 тыс. экземпляров. Еще 772 издания (тиражом 586,1 тыс. экземпляров) вышли на русском, а 668 - на других языках. Кроме того, в этом году выдано 3080 авторефератов диссертаций. Об этом сообщает Укрінформ.

Также Книжная палата подсчитала количество газет, выходивших в 2020 году. Русскоязычные издания имели наибольшие тиражи.

По словам Госкомтелерадио, согласно закону «Об обязательном экземпляре документов» и постановления Кабинета Министров Украины от 10.05.2002 № 608, государственное научное учреждение «Книжная палата Украины имени Ивана Федорова» является получателем всех видов изданий на всех языках, вышедших в Украине, в том числе малотиражных изданий нормативно-правовых актов в сфере стандартизации, метрологии и сертификации, всех периодических и продолжающихся изданий. Отсутствие в Книжной палате обязательных экземпляров изданий, их частичное или несвоевременное получение делают невозможным системное пополнение Государственного архива печати, негативно влияют на объективность сводных административных данных, характеризующих динамику и тенденции в издательской сфере.

При этом обязательный экземпляр повторного издания (переиздание, копирование) независимо от года выпуска предыдущего издания, дополнительного тиража и в случаях, когда тираж издания изготавливают частями (запусками), в том числе различными изготовителями издательской продукции (полиграфическими предприятиями), также обязательно должен быть доставлен книжной палате.

На должностных лиц, физических лиц-предпринимателей, которые нарушают действующее законодательство по своевременной доставке обязательных экземпляров книжных и периодических печатных изданий, налагаются штрафы, которые составляют от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.