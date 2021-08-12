Thyssenkrupp подтвердил свои прогнозы по прибыли на весь год

Thyssenkrupp подтвердил свои прогнозы по прибыли на весь год

Как сообщает Financial Times, акции Thyssenkrupp AG упали в среду 11 августа после того, как компания заявила, что рост цен на сталь приведет к увеличению годовой прибыли, но отрицательный денежный поток может составить до €1,5 млрд. ($1,76 млрд.).

Немецкий промышленный конгломерат подтвердил свои прогнозы по прибыли на весь год, но заявил, что свободный денежный поток будет сильно зависеть от цен на сырье и, как ожидается, теперь составит от минус €1,5 млрд до минус €1,2 млрд.

Ранее компания ориентировалась на минус €1 млрд. отрицательного свободного денежного потока за год, к которому, по ее словам, она все равно будет стремиться.

Чистая прибыль выросла до €8,68 млрд с €7,71 млрд, что несколько ниже ожиданий в €8,75 млрд, по данным опрошенных компанией аналитиков.
Заказы увеличились на 31% до €8,77 млрд за этот период.

Компания, зарегистрированная во Франкфурте, заявила, что скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов изменилась на €266 млн от скорректированного убытка до уплаты процентов и налогов в размере €445 млн, что превзошло ожидания аналитиков в €259,5 млн.

Тем не менее, по мнению аналитиков Jefferies, основное подразделение сталелитейной промышленности в Европе не достигло консенсуса с скорректированной EBIT в размере €19 млн на фоне высоких затрат на сырье и временных ограничений производства, хотя это по сравнению с убытком в размере €309 в предыдущем году.

Компания заявила, что рост цен на сталь будет влиять на прибыль и выручку с некоторой задержкой во времени.

"Положительный эффект на прибыль наступит. Мы просто увидим это позже, чем наши конкуренты", - сказал финансовый директор Клаус Кейсберг.

МинПром по материалам МеталлТорг ру

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