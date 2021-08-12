Транзит нефтепродуктов через Украину сократился на две трети

Транзит нефтепродуктов через Украину сократился на две трети

В январе-июле 2021 года объем транзита нефтепродуктов через Украину сократился на 66% – до 19,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает отраслевое издание enkorr.

Транзит дизельного топлива за шесть месяцев снизился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 12,4 тыс. тонн, из которых 7,8 тыс. тонн – из Беларуси в Молдову, 1,5 тыс. тонн – из РоSSии в Польшу и 3,1 тыс. тонн – из Литвы в Молдову.

Перевозки бензина в Молдову остались на прошлогоднем уровне – 6,6 тыс. тонн, при этом в марте 2021 года транзит через территорию Украины не осуществлялся. Транзитные поставки битума за отчетный период из РоSSии составили 0,2 тыс. тонн.

В "А-95" отметили, что в январе-июле 2021 года транзит авиационного топлива и мазута не осуществлялся.



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