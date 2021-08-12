В Китае ограничат выплавку стали во время зимней Олимпиады

В Китае ограничат выплавку стали во время зимней Олимпиады

Власти городского округа Таншань, крупнейшего металлургического центра КНР, обнародовали план обеспечения качества атмосферного воздуха во время Зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр, которые пройдут в Пекине и Чжанцзякоу соответственно с 4 по 20 февраля и с 4 по 13 марта 2022 г.

Как обычно принято в Китае во время крупных событий, перед началом Олимпиады и до ее завершения в Таншане вводятся ограничения на производство кокса и агломерата, выплавку чугуна и стали с целью снижения уровня загрязнения окружающей среды. В зависимости от степени соответствия экологическим нормативам предприятия должны будут сократить производство на 30-50%.

По данным китайской консалтинговой компании Mysteel, аналогичные ограничения на время Игр будут приняты в провинции Хэбэй. Ожидается, что о них будет объявлено ближе к концу текущего года. Это может привести к сокращению выплавки стали в регионе на 30-35% в течение двух-трех месяцев.

Впрочем, ограничения на выплавку чугуна и стали в Таншане действуют с марта 2021 г. В первой половине текущего года объем производства стали в регионе составил 64,4 млн. т,, что на 7,2% меньше, чем за тот же период 2020 г. Во всей провинции Хэбэй в январе-июле было выплавлено 121,5 млн. т стали, что на 0,8% уступает показателю аналогичного периода годичной давности.

Китайские специалисты ожидают принятия новых мер, направленных на сокращение выплавки стали в Китае и снижение объемов экспорта. В частности, по данным S&P Global Platts, в КНР могут быть введены экспортные пошлины на тонко- и толстолистовой горячекатаный прокат в размере 10-15%. В первой половине 2021 г. китайские компании отправили за рубеж 9,21 млн. т данной продукции, что составило 32% от общего объема внешних поставок за данный период.

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