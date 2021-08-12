Индийская SAIL разрабатывает масштабную программу расширения стальных мощностей

Индийская государственная металлургическая компания Steel Authority of India Limited (SAIL) разрабатывает новую широкомасштабную программу расширения мощностей по выплавке стали до 50 млн т в год в начале 2030-х гг.



В настоящее время SAIL близка к завершению текущей программы экспансии, в результате которой совокупная производительность меткомбинатов компании достигнет 21,4 млн. т в год.



Первый этап новой программы должен стартовать в 2023/2024 финансовом году (апрель/март). В ходе его мощности комбината Durgapur возрастут от 2,5 млн. до 7,5 млн. т в год, комбината Rourkela — от 4,2 млн. до 8,8 млн. т, комбината Bokaro — от 4,65 млн. до 9,5 млн. т, а комбината IISCO — от 2,5 млн. до 3 млн. т в год.



На втором этапе мощности IISCO будут доведены до 7,3 млн. т в год, а крупнейшего в группе SAIL комбината Bhilai — от нынешних 7,5 млн. до 12 млн. т в год. Третий этап, который должен завершиться после 2030 г., доведет мощности комбинатов Bokaro, Bhilai и Rourkela до 12-14 млн. т в год.



