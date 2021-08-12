Индийская SAIL разрабатывает масштабную программу расширения стальных мощностей

Индийская SAIL разрабатывает масштабную программу расширения стальных мощностей

Индийская государственная металлургическая компания Steel Authority of India Limited (SAIL) разрабатывает новую широкомасштабную программу расширения мощностей по выплавке стали до 50 млн т в год в начале 2030-х гг.

В настоящее время SAIL близка к завершению текущей программы экспансии, в результате которой совокупная производительность меткомбинатов компании достигнет 21,4 млн. т в год.

Первый этап новой программы должен стартовать в 2023/2024 финансовом году (апрель/март). В ходе его мощности комбината Durgapur возрастут от 2,5 млн. до 7,5 млн. т в год, комбината Rourkela — от 4,2 млн. до 8,8 млн. т, комбината Bokaro — от 4,65 млн. до 9,5 млн. т, а комбината IISCO — от 2,5 млн. до 3 млн. т в год.

На втором этапе мощности IISCO будут доведены до 7,3 млн. т в год, а крупнейшего в группе SAIL комбината Bhilai — от нынешних 7,5 млн. до 12 млн. т в год. Третий этап, который должен завершиться после 2030 г., доведет мощности комбинатов Bokaro, Bhilai и Rourkela до 12-14 млн. т в год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услугКитай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услуг
Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000
Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%
Нацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банкахНацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банках
Kakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиардаKakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
Банки просят свернуть программу доступных кредитов, потому что средства расходуются не по назначениюБанки просят свернуть программу доступных кредитов, потому что средства расходуются не по назначению
Индийская Shyam Steel ударно наращивает производство арматурыИндийская Shyam Steel ударно наращивает производство арматуры
Индийская Hindalco инвестирует свыше 1 млрд долл. в расширение выпуска алюминияИндийская Hindalco инвестирует свыше 1 млрд долл. в расширение выпуска алюминия
США намерены ввести антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из УкраиныСША намерены ввести антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из Украины
Индийская JSL закупит оборудование у Primetals TechnologiesИндийская JSL закупит оборудование у Primetals Technologies
"Нафтогаз" рассчитывает на бронирование европейскими компаниями мощностей украинской ГТС"Нафтогаз" рассчитывает на бронирование европейскими компаниями мощностей украинской ГТС
China Moly завершила проект расширения медного рудника в КонгоChina Moly завершила проект расширения медного рудника в Конго
Загрузка стальных мощностей в США достигла максимума с 2008 годаЗагрузка стальных мощностей в США достигла максимума с 2008 года
Меткомбинатам Китая разрешили увеличить загрузку доменно-конвертерных мощностейМеткомбинатам Китая разрешили увеличить загрузку доменно-конвертерных мощностей
Индийская JSPL построит интегрированный металлургический заводИндийская JSPL построит интегрированный металлургический завод
Последние новости
Подгружаем последние новости