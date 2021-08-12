Из-за жары в Китае запускают ранее закрытые шахты

Из-за жары в Китае запускают ранее закрытые шахты

Правительство Китая объявило о возобновлении добычи угля на 53 шахтах в провинциях Внутренняя Монголия, Шаньси и Синьцзян. К такому решению, противоречащему заявленному Пекином курсу КНР сокращение доли угольной генерации в энергобалансе, властям пришлось прибегнуть из-за роста спроса на электроэнергию в условиях сильной жары и восстановления промышленного производства.

Предполагается, что расконсервированные шахты будут функционировать в течение года, и это позволит дополнительно обеспечить 44 миллиона тонн угля для китайских электростанций. Однако Пекин уже предупреждает, что в дальнейшем ситуация с нехваткой электроэнергии усугубится.

Это означает, что мировые цены на энергетический уголь останутся на высоком уровне. В мае стоимость угля для китайских электростанций обновила исторический рекорд, а цены на СПГ на азиатском рынке тоже значительно увеличились за летней жары.

МинПром по материалам Металлургпром

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Китай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услугКитай контролирует более 30 % рынка по 15 группам товаров и услуг
Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000Биткоину снова прогнозируют рост к отметке $100 000
Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%Квартальная прибыль SoftBank рухнула на 39%
Нацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банкахНацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банках
Kakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиардаKakao Bank вышел на IPO. Его оценка составила около $2,8 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
В Китае ограничат выплавку стали во время зимней ОлимпиадыВ Китае ограничат выплавку стали во время зимней Олимпиады
Цена нефти Brent опустилась ниже $69. Причина — коронавирус в КитаеЦена нефти Brent опустилась ниже $69. Причина — коронавирус в Китае
Интерпайп почти ушел с рынка сварных труб Украины из-за резкого подорожания штрипсаИнтерпайп почти ушел с рынка сварных труб Украины из-за резкого подорожания штрипса
Бразилия и Австралия сокращают поставки руды из-за снижения выплавки в КитаеБразилия и Австралия сокращают поставки руды из-за снижения выплавки в Китае
В Китае запущены еще 2 проекта по выпуску нержавейкиВ Китае запущены еще 2 проекта по выпуску нержавейки
Медь дешевеет на мировом рынке из-за возможных забастовок в ЧилиМедь дешевеет на мировом рынке из-за возможных забастовок в Чили
Индекс PMI в металлургии Китая упал из-за снижения спросаИндекс PMI в металлургии Китая упал из-за снижения спроса
Банки могут не возвращать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУБанки могут не возвращать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ
Американский регулятор приостановит IPO китайских компаний из-за рисков для инвесторовАмериканский регулятор приостановит IPO китайских компаний из-за рисков для инвесторов
В Китае появилась крупнейшая металлургическая группа из мини-заводовВ Китае появилась крупнейшая металлургическая группа из мини-заводов
Последние новости
Подгружаем последние новости