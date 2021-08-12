Из-за жары в Китае запускают ранее закрытые шахты

Правительство Китая объявило о возобновлении добычи угля на 53 шахтах в провинциях Внутренняя Монголия, Шаньси и Синьцзян. К такому решению, противоречащему заявленному Пекином курсу КНР сокращение доли угольной генерации в энергобалансе, властям пришлось прибегнуть из-за роста спроса на электроэнергию в условиях сильной жары и восстановления промышленного производства.



Предполагается, что расконсервированные шахты будут функционировать в течение года, и это позволит дополнительно обеспечить 44 миллиона тонн угля для китайских электростанций. Однако Пекин уже предупреждает, что в дальнейшем ситуация с нехваткой электроэнергии усугубится.



Это означает, что мировые цены на энергетический уголь останутся на высоком уровне. В мае стоимость угля для китайских электростанций обновила исторический рекорд, а цены на СПГ на азиатском рынке тоже значительно увеличились за летней жары.



